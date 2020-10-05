Бывший муж Анастасии Волочковой забрал всех детей от разных жен жить к себе

Экс-супруг Анастасии Волочковой предприниматель Игорь Вдовин забрал к себе детей от обоих браков. Его нынешняя невеста, телеведущая Елена Николаева, уже с ними подружилась, пишет сайт KP.RU.

О том, что дочь балерины Ариадна предпочла жить с отцом в центре Москвы, известно уже давно. А теперь ее будущая мачеха проговорилась, что и остальных троих детей бизнесмен забрал жить к себе. О первом браке Вдовина известно немного, но все его отпрыски уже должны быть взрослыми. Дочке Волочковой — 15 лет, а они старше нее.

Ариадна прекрасно ладит с Еленой, той удалось расположить к себе и других отпрысков избранника.

«Мы живем большим домом, радуемся успехам друг друга и детей, которые тоже все живут с нами. У Игоря четверо детей от прошлых браков. Много путешествуем, разговариваем, читаем, работаем», — рассказала она в интервью «МК».

Instagram @ariadna_volochkova

Николаева также подтвердила, что согласна подписать брачный контракт с Вдовиным. Ожидаемой многими свадьбы с белым платьем и фатой она не гарантирует.

«Немного не понимаю, почему союз двух людей должен быть каким-то особенным праздником, — разоткровенничалась она. — Поскольку свои подписи под несколькими документами, включающими брачный контракт, мы поставим совсем скоро, то скажу точно — торжества в классическом понимании не будет».

Елена Николаева — телеведущая «Россия 1». Отношения с Вдовиным длятся давно, хотя между возлюбленными есть разница в возрасте в 23 года. В честь помолвки он надел ей на палец роскошное кольцо.

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