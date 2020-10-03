В мире шоу-бизнеса долгие и крепкие браки — скорее исключение. Имена Дмитрия Тарасова, Алекса Смерфита, Алексея Косинуса еще не так давно ассоциировались у всех только с популярными телеведущими. А что с ними стало теперь, пишет журнал Grazia.

Первым супругом звезды «Дома-2» стал бизнесмен Алексей Малакеев. В коротком браке родился единственный наследник телеведущей, сын Богдан. Брак длился около двух лет, еще столько же ушло на оформление развода. После расставания он не перестал уделять внимание ребенку и содержать его, часто берет с собой в путешествия.

Вакантное место рядом с журналисткой занял диджей Алексей Косинус. Они сыграли свадьбу дважды — в России и в США, но развелись в 2019 году после неполных двух лет брака. Причиной стало недовольство Алены тем, что «мужем» в отношениях стала она, взяв на себя оплату счетов и всех расходов семейства. После развода в соцсетях Косинуса не осталось и намека на Водонаеву.

Instagram @alenavodonaeva

Сама Алена после второго неудачного замужества стала критически смотреть на мужчин. Она призывает женщин не встречаться с малообеспеченными избранниками без собственного жилья.

Экс-возлюбленный Бони

Виктория Боня семь лет жила в Монако гражданским браком с сыном миллионера из Ирландии Алексом Смерфитом. У них родилась дочь Анджелина, которую они продолжают воспитывать вместе и после расставания в 2017 году. Став свободным, молодой человек заводил новые романы, но постоянную спутницу жизни так и не нашел. Недавно Алекс рассказал, что у него болезнь Лайма. Боня поддержала отца своей дочери и обещала ему помогать.

ТАСС / Мудрац Александра

Бывший муж Ксении Собчак

Актер Максим Виторган стал отцом единственного ребенка телеведущей Ксении Собчак. Маленький Платон связывает экс-супругов и после развода. Брак продлился без малого шесть лет, став третьим для артиста. После развода, Виторган продолжил активно работать в театре и сниматься. В скором времени стало известно, что не только Собчак нашла новую любовь в лице режиссера Константина Богомолова, но и сердце Виторгана уже не свободно. Новой возлюбленной артиста стала его коллега по цеху Нино Нинидзе. А недавно Максим показал фанатам совместное фото своих детей от разных браков.

ТАСС / Матыцин Валерий

Экс-супруг Ольги Бузовой

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов поженились в 2012 года, но брак распался через четыре года. После развода говорили, что Тарасов потребовал вернуть все сделанные им подарки и отобрал у жены дорогое имущество. Кроме того, он почти сразу обратил свой взор на молодую модель Анастасию Костенко. Многие считают, что именно Анастасия и стала разлучницей в паре.

Сейчас Дмитрий Тарасов счастливо женат на Костенко, воспитывает двоих дочерей. Бузова также нашла любовь в лице рэпера Давида Манукяна. При этом в СМИ не перестают обсуждать имя Тарасова — на сей раз из-за его первой жены Оксаны Пономаренко. Он не хочет платить ей алименты на дочь, а Анастасия Костенко по суду получила право на алименты на дочек. Разводиться с женой Тарасов при этом не хочет.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Бывший муж Ксении Бородиной

Последние пять лет Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Но когда-то все знали, что ее муж — это предприниматель Юрий Будагов. У них есть общая дочь Маруся, ей 11 лет. Развелись экс-супруги через год после появления малышки на свет. Мужчина предпочитает не «светиться» в сети, помогает воспитывать общего ребенка, но из соцсетей практически пропал.

А вот Омаров недавно раскрыл всем секрет семейного счастья с Ксенией Бородиной. Все это происходит на фоне слухов о романе телеведущей с певицей Ольгой Орловой. Сама Бородина назвала это «бредом», пишет «Экономика сегодня».

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Анастасии Волочковой оформит с новой женой брачный контракт.