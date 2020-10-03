Бывшего мужа Волочковой и его новую избранницу свяжет брачный контракт

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Василий Заика
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Бизнесмен Игорь Вдовин и телеведущая Елена Николаева не намерены устраивать свадьбу в классическом понимании.

Фото, видео: Instagram @elenanika

Телеведущая Елена Николаева в интервью «МК» раскрыла особенности предстоящего бракосочетания с бывшим мужем эпатажной балерины Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным. По ее словам, помимо подписания традиционного набора документов в ЗАГСе, будущие супруги поставят автографы под брачным контрактом.

Звезда телеэкрана отметила, что и она, и ее избранник относятся к документу, как к простой формальности. Тем более, что о свадьбе, как таковой, Елена Николаева никогда не мечтала.

«Наверное, это уровень маленьких девочек, прочитавших сказку про Золушку или что-то в этом роде. Кому-то, бывает, хочется праздника и выйти в белом, кому-то — что-то доказать и показать. В белом я выхожу довольно часто — самый распространенный цвет в моей гардеробной. <…> Я немного не понимаю, почему союз двух людей должен быть каким-то особенным праздником», — сказала Елена Николаева.

Instagram @elenanika

Телеведущая отметила, что свадебного торжества в классическом понимании они с будущим мужем устраивать не планируют. В случае, если позволит рабочий график, новобрачные съездят в небольшое путешествие или банально поднимут бокалы с шампанским.

Что касается наряда, в котором Елена Николаева появится в ЗАГСе, то все зависит от дальнейших планов дня регистрации брака. Знаменитость предполагает, что наденет что-то по текущей погоде.

Будущая жена Игоря Вдовина подчеркнула, что он рассказал о серьезных намерениях еще в процессе ухаживания. С той поры бывший муж Анастасии Волочковой целенаправленно воплощает свои наметки в жизнь.

«Вместе мы живем почти два года, большим домом, радуемся успехам друг друга и детей, которые тоже все живут с нами (у Игоря Вдовина четверо детей от предыдущих браков — Прим.ред.). Много путешествуем, разговариваем, читаем, работаем. Сейчас нам вообще столько известно друг о друге, что мы могли бы играть в покер с открытыми картами», — заключила Елена Николаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будущая жена экс-супруга Волочковой раскрыла детали свадьбы.

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