Застрелившего белого медведя браконьера разыскивают в Якутии

Застрелившего двухгодовалого белого медведя браконьера разыскивают в Якутии. В пресс-службе регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства отметили, что туша, занесенного в Красную книгу хищника, была найдена на берегу реки Колыма.

«По поручению главы республики по данному факту проводится расследование, материалы дела переданы в региональное управление Росприроднадзора и отдел внутренних дел Нижнеколымского района для возбуждения уголовного дела. Ведется поиск браконьера», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что местные жители еще несколько дней назад видели зверя живым — в 30 километрах от поселка Походск он охотился на тюленя.

Представители Минэкологии Якутии напомнили, что охота на белого медведя в России запрещена с 1957 года. В настоящее время в мире насчитывается порядка 20-25 тысяч особей. На территории нашей страны обитают на более семи тысяч хищников.

За охоту на белого медведя предусмотрена уголовная ответственность по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

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