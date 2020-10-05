Застрелившего белого медведя браконьера разыскивают в Якутии
Тушу хищника обнаружили на днях на берегу реки Колыма.
Фото: ru.depositphotos
Застрелившего двухгодовалого белого медведя браконьера разыскивают в Якутии. В пресс-службе регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства отметили, что туша, занесенного в Красную книгу хищника, была найдена на берегу реки Колыма.
«По поручению главы республики по данному факту проводится расследование, материалы дела переданы в региональное управление Росприроднадзора и отдел внутренних дел Нижнеколымского района для возбуждения уголовного дела. Ведется поиск браконьера», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что местные жители еще несколько дней назад видели зверя живым — в 30 километрах от поселка Походск он охотился на тюленя.
Представители Минэкологии Якутии напомнили, что охота на белого медведя в России запрещена с 1957 года. В настоящее время в мире насчитывается порядка 20-25 тысяч особей. На территории нашей страны обитают на более семи тысяч хищников.
За охоту на белого медведя предусмотрена уголовная ответственность по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки мертвых дельфинов найдены у побережья Маврикия.
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