Младенец попал в реанимацию после обрезания в московской частной клинике

Шестимесячный мальчик попал в реанимацию после процедуры обрезания в одной из частных клиник Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 4 октября в медучреждении в Мерзляковском переулке.

Во время хирургической операции маленький пациент внезапно почувствовал себя плохо. У малыша начались судороги и развился анафилактический шок. Кроме того, медики диагностировали ребенку дыхательную недостаточность. Мальчик незамедлительно был доставлен в детскую больницу, а информация о случившемся передана в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Данных о состоянии ребенка нет.

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