В деле о торговле младенцами обнаружили врача без образования

В деле врачей, обвиненных в торговле детьми от суррогатных матерей, появились новые подробности. Как пишут «Известия», один из «специалистов» — Тарас Ашитков, работающий клиническим эмбриологом в «Некст Дженерейшен Клиник» («НДК»), не имел специального образования, что не позволяло ему осуществлять деятельность в сфере вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Согласно приказу Минздрава, врач-эмбриолог обязан иметь высшее профессиональное образование по специальности «Биология», «Микробиология», или же «Биохимия». Несмотря на его отсутствие, у Ашиткова достаточно солидный опыт работы. По крайней мере, так гласит сайт «НДК».

Известно, что свою деятельность «врач» начал в 1995 году в Саратовской ОЦПСиР как врач уролог-андролог. К слову, после окончания Саратовского государственного медуниверситета по специальности «Акушерство и гинекология». Уже в 2000–2003 году он являлся научным сотрудником Центра биомедицинских исследований Медицинского Факультета Университета Техаса в США. Затем, в 2009-м, Ашитков возглавил эмбриологическую лабораторию в Саратовской ОЦПСиР, а в 2013-м перебрался в Москву. С 2016 года по июнь 2020-го нынешний фигурант дела о торговле детьми был завотделением ЭКО в ООО ЦМРМ «Петровские ворота» в Москве.

Помимо этого, в анкете врача есть информация об освоении специализации по применению ЭКО и переноса эмбрионов в полость матки на базе ФГБУ имени академика Кулакова Минздрава России. Однако в ведомстве этого не подтвердили.

Об истории врачей-акушеров стало известно в январе текущего года после обнаружения тела месячного мальчика. Тогда Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ «Торговля людьми». В настоящее время по нему арестовано семь человек, еще один под домашним арестом. При этом основной фигурант находится в федеральном розыске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по делу о торговле младенцами могут быть арестованы одинокие отцы.