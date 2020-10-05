Врачи Charite не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ — Лавров

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Татьяна Меркер
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Министр иностранных дел России назвал «издевательством» расследование дела блогера.

Фото, видео: Instagram @navalny; 5-tv.ru

Врачи берлинской клиники Charite не нашли в анализах Навального боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории Бундесвера. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

Министр иностранных дел России назвал «издевательством над здравым смыслом» расследование инцидента, который произошел с Алексеем Навальным.

«Отказывают [западные коллеги] нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции. Руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что на данным момент нет точных сведений, передали ли немцы анализы блогера французским и шведским специалистам или те взяли их самостоятельно. В приоритете для Министерства иностранных дел сейчас «докопаться» до истины в расследовании инцидента с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву, 20 августа, он был доставлен в омскую больницу в состоянии комы. Врачи пришли к выводу, что у 44-летнего блогера произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Два дня спустя пациента перевезли в берлинскую клинику Charite. Позже правительство Германии объявило, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом типа «Новичок», однако, как отмечал МИД РФ, никаких конкретных доказательств и результатов анализов российской стороне представлено не было. Российским дипломатам также отказано в доступе к якобы отравленному блогеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Германии назвал условия введения санкций против России.

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