«Стас рискует!»: Полуголый Костюшкин ощупал грудь Семенович и вынес вердикт
Бывший участник группы «Чай вдвоем» решил от имени всей страны удостовериться, что роскошные формы певицы — не поделка.
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин выложил на своей странице в Instagram архивное видео, на котором он, сам с голым торсом, тщательно ощупывает роскошную грудь Анны Семенович, дабы убедиться, что певица не обманывает публику.
«Вся страна сомневается, что они настоящие! Могу ли я удостовериться?» — спрашивает Костюшкин у экс-солистки группы «Блестящие».
Семенович с готовностью соглашается, заявив, что она без комплексов, и артист с энтузиазмом запускает руки ей под платье.
«Да, действительно все настоящее», — констатирует Костюшкин на камеру.
Поклонники музыканта восприняли такой юмор неоднозначно.
«А что так можно было?»
«Поздравляю, вы осуществили мечту миллионов», — пишут одни.
«Чего ж так грубо-то?»
«А почему руки отряхивал?» — недоумевают другие.
«Пошлятина!»
«Сексизм чистой воды. Неприятно и не смешно».
«Я, Стас, в вас разочаровалась! С такой красавицей женой, трогать грудь чужой женщины, это очень, очень некрасиво с вашей стороны!» — возмущаются третьи.
А некоторые фанаты высказывают беспокойство за последствия столь безрассудного поведения Костюшкина.
«Стас рискует, жена спортсменка».
«Юляяя, Стасу по шапке надобно дать…»
«Теперь Губерниев должен вызвать Костюшкина на собеседование…» — полагают пользователи.
Сама Анна Семенович, как ранее рассказывал 5-tv.ru, тоже испытывает явную слабость к накаченным мышцам Костюшкина. Не так давно она демонстрировала ролик, в котором не сумела удержаться, чтобы не потрогать полуобнаженную грудь артиста перед выходом на сцену.
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