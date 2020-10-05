«Стас рискует!»: Полуголый Костюшкин ощупал грудь Семенович и вынес вердикт

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Светлана Александрова
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Бывший участник группы «Чай вдвоем» решил от имени всей страны удостовериться, что роскошные формы певицы — не поделка.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин выложил на своей странице в Instagram архивное видео, на котором он, сам с голым торсом, тщательно ощупывает роскошную грудь Анны Семенович, дабы убедиться, что певица не обманывает публику.

«Вся страна сомневается, что они настоящие! Могу ли я удостовериться?» — спрашивает Костюшкин у экс-солистки группы «Блестящие».

Семенович с готовностью соглашается, заявив, что она без комплексов, и артист с энтузиазмом запускает руки ей под платье.

Instagram @stas_kostyushkin_official

«Да, действительно все настоящее», — констатирует Костюшкин на камеру.

Поклонники музыканта восприняли такой юмор неоднозначно.

«А что так можно было?»

«Поздравляю, вы осуществили мечту миллионов», — пишут одни.

«Чего ж так грубо-то?»

«А почему руки отряхивал?» — недоумевают другие.

«Пошлятина!»

«Сексизм чистой воды. Неприятно и не смешно».

«Я, Стас, в вас разочаровалась! С такой красавицей женой, трогать грудь чужой женщины, это очень, очень некрасиво с вашей стороны!» — возмущаются третьи.

А некоторые фанаты высказывают беспокойство за последствия столь безрассудного поведения Костюшкина.

«Стас рискует, жена спортсменка».

«Юляяя, Стасу по шапке надобно дать…»

«Теперь Губерниев должен вызвать Костюшкина на собеседование…» — полагают пользователи.

Сама Анна Семенович, как ранее рассказывал 5-tv.ru, тоже испытывает явную слабость к накаченным мышцам Костюшкина. Не так давно она демонстрировала ролик, в котором не сумела удержаться, чтобы не потрогать полуобнаженную грудь артиста перед выходом на сцену.

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