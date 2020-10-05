СК возбудил уголовное дело по факту нападения медведя на смотрителя цирка

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Алина Потёмкина
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В результате полученных травм мужчина скончался.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения медведя в столичном цирке на смотрителя. Расследование ведется по статье «Нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По данным следствия, 5 октября 2020 года на территории цирка на юго-западе Москвы, на рабочего по уходу за животными в вольере напал медведь. С полученными повреждениями мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную помощь скончался», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, на месте происшествия работают следователи.

По данным 5-tv.ru, уборщик 1991 года рождения зашел в вольер к зверю без сопровождения дрессировщика. Медведь набросился на мужчину, в результате тот получил травмы головы. Его пытались спасти столичные медики, но он скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении рыси на дрессировщика в цирке в Южной Осетии. Момент происшествия попал на видео.

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