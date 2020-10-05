В Большом Московском цирке рассказали детали нападения медведя на сотрудника

|
Алина Потёмкина
64

Мужчина самовольно зашел в клетку к зверю и закрылся изнутри на два замка. Спасти раненого уборщика медикам не удалось.

Фото, видео: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH; 5-tv.ru

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского выразили соболезнования в связи с гибелью уборщика за животными, которого растерзал медведь. В пресс-службе цирка подчеркнули, что мужчина сам вошел в вольер животного, не имея на то никаких ни прав, ни оснований.

«Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского с горечью сообщает, что сегодня, 5 октября 2020 года, погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому семилетнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он тем самым, грубо нарушил технику безопасности. Это подтверждают видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев», — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по связям с общественностью цирка, несчастный случай произошел около четырех часов дня. Мужчина зашел в вольер и закрылся на два замка.

«На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в ГКБ имени В. В. Виноградова, где скончался от полученных ран», — сказал представитель цирка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту нападения медведя на сотрудника цирка.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.13
0.04 91.66
0.08
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октя...

Последние новости

20:21
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 25 погибших в Нагорном Карабахе
20:12
Стало известно о состоянии упавших в обморок великолукских школьников
20:03
«Смотрите, не истончаются ли линии»: какие изменения почерка должны вызвать тревогу?
19:55
Австрийский политолог допустил связь Навального с западными спецслужбами
19:51
Видео: Жители Нагорного Карабаха вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов
19:39
В Большом Московском цирке рассказали детали нападения медведя на сотрудника

Сейчас читают

Как танцует, так и спит: ТОП-5 признаков, что мужчина окажется хорош в постели
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок