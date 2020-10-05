В Большом Московском цирке рассказали детали нападения медведя на сотрудника

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского выразили соболезнования в связи с гибелью уборщика за животными, которого растерзал медведь. В пресс-службе цирка подчеркнули, что мужчина сам вошел в вольер животного, не имея на то никаких ни прав, ни оснований.

«Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского с горечью сообщает, что сегодня, 5 октября 2020 года, погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому семилетнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он тем самым, грубо нарушил технику безопасности. Это подтверждают видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев», — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по связям с общественностью цирка, несчастный случай произошел около четырех часов дня. Мужчина зашел в вольер и закрылся на два замка.

«На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в ГКБ имени В. В. Виноградова, где скончался от полученных ран», — сказал представитель цирка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту нападения медведя на сотрудника цирка.