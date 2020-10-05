В сети бурно реагируют на новость о выписке инфицированного COVID-19 Трампа — ТОП лучших мемов

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Оксана Тарасова
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Президент США призвал не бояться коронавируса и заявил, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад»

В сети бурно реагируют на новость о выписке инфицированного COVID-19 Трампа — ТОП лучших мемов

Фото: Zuma\TASS

Фолловеры Дональда Трампа соревнуются в остроумии, комментируя его «коронавирусные» твитты. Инфицированный COVID-19 президент США объяснил своим подписчикам в Twitter, почему намерен покинуть госпиталь в понедельник вечером. В посте он заявил, что чувствует себя хорошо благодаря разработанным мерам борьбы с вирусом. Его заявление спровоцировало неоднозначную реакцию.

«Я выйду из Большого Медицинского Центра Уолтера Рида сегодня в 18:30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. При содействии администрации Трампа мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!», — написал он.

Он также объяснил, почему посчитал необходимой встречу со своими сторонниками, которых поприветствовал из окна автомобиля. Трамп решил, что его долгом было отблагодарить людей, которые находились у больницы многие часы и даже дни, чтобы поддержать своего лидера. Он уверен, что СМИ, обвинившие его в безответственности, просто нашли повод для осуждения.

«Если бы я этого не сделал, СМИ сказали бы, что я грубиян!» — цитирует президента РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о десятках сообщений, опубликованных Трампом за время болезни, которые вызвали шквал едких комментариев.

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