«Где доктора?»: зараженный COVID-19 Трамп за час написал десяток твиттов

Президент США Дональд Трамп за час написал в Twitter более десятка сообщений. В них он призывает американцев голосовать, если они выступают за сохранение права на ношение оружия, возвращение американских солдат домой, против фейковых новостей, повышения налогов и ряда других вещей.

«Да будет мир (вернем наших солдат домой). Голосуй!»

«Борьба с коррупцией и фейковыми новостями. Голосуй!»

«Улучшение и удешевление здравоохранения. Голосуй!» — пишет американский лидер.

В комментариях под сообщениями пользователи предположили, что главе государства скучно на карантине. Некоторые шутили, что так на него влияет COVID-19.

«Из-за вируса, видимо…»

«Генератор случайных слов»

«Не паникуйте, ребята. Его успокоительные скоро должны подействовать»

«Он, должно быть, снова под кайфом… Где, черт возьми, доктора?», — возмущались читатели.

Часть подписчиков американского президента заподозрила, что сообщения написаны не им.

«Это пишет явно не Трамп. Неправильный язык, синтаксис и использование круглых скобок», — указывали на признаки подлога фолловеры.

Дональд Трамп сообщил о том, что инфицирован коронавирусом, 2 октября. Исходя из мер предосторожности, его госпитализировали. Позже глава Белого дома ненадолго покинул медучреждение, чтобы поприветствовать своих сторонников. 5-tv.ru публиковал видео поездки Трампа.