Лечащийся от COVID-19 Трамп покинул госпиталь ради встречи со сторонниками

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Американские СМИ обвинили президента США в безответственности.

Фото, видео: www.globallookpress /Ddp Images; 5-tv.ru

Дональд Трамп, который проходит лечение от коронавируса, неожиданно покинул госпиталь. Все ради встречи со сторонниками. Она, впрочем, была заочной и непродолжительной: президент приветствовал людей из окна машины. Лицо американского лидера закрывала маска. Но, как выяснилось, врачи еще не выписали Трампа, он вернулся в госпиталь. И вскоре пообещал рассказать о ходе лечения.

«Это очень интересный опыт. Я многое узнал о коронавирусе. Я узнал о нем, действительно испытав это на себе. Это настоящая школа, а не сведения, полученные из книг. И я уяснил это, я теперь это понимаю. Я вам расскажу об этом», — сказал Дональд Трамп.

Тем временем газета The Wall Street Journal обвинила президента США в безответственности. Издание сообщает, что Трамп умолчал о положительном результате теста на COVID-19. О нем он якобы знал еще в четверг.

Между тем, в предвыборном штабе Джо Байдена заявили, что ему, в отличие от соперника, коронавирус не страшен. И в доказательство этого опубликовали результаты двух тестов, которые кандидат от демократов сдал после дебатов с Трампом. Оба они оказались отрицательными.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что зараженный COVID-19 Трамп за час написал десяток твиттов. Пользователи сети предположили, что так на президента США влияет коронавирус.

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