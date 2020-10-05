Инфицированный COVID-19 Трамп поприветствовал сторонников из окна авто — видео
Кортеж американского президента проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь.
Фото, видео: Zuma\TASS, Twitter @
Президент США Дональд Трамп, у которого накануне подтвердился COVID-19, ненадолго покинул медицинское учреждение, чтобы поприветствовать своих сторонников. Американский лидер проехал на автомобиле перед собравшимися у Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и помахал им из окна машины. Кадры, на которых кортеж главы Соединенных Штатов проезжает мимо толпы, транслировали местные телеканалы. После непродолжительной поездки Трамп вернулся обратно в госпиталь.
В своем аккаунте в Twitter президент США опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что за время болезни получил совершенно новые знания о коронавирусе, которыми намерен поделиться.
«Это очень интересный опыт. Я многое узнал о коронавирусе. Я узнал о нем, действительно испытав это на себе. Это настоящая школа, а не сведения, полученные из книг, и я уяснил это, я теперь это понимаю. Я вам расскажу об этом», — отметил американский лидер.
October 4, 2020
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о заражении коронавирусом Дональд Трамп сообщил 2 октября в Twitter. COVID-19 обнаружен и у супруги американского президента Меланьи. По словам глава аппарата Белого дома Марка Медоуза, состояние здоровья Трампа вызывает опасения, у него наблюдалось снижение уровня насыщения крови кислородом и была повышена температура. Трамп находится в военном госпитале имени Уолтера Рида.
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