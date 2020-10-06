🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 октября, убывающая луна в знаке Козерога не предрекает успехов в общении с коллегами. Лучше выбрать другой день для споров с начальством. Также стоит внимательно следить за расходами, так как есть риск задержки в получении прибыли и убыточных вложений. Зато организовать небольшое путешествие за город или заняться вопросом недвижимости — самое время!

♈ Овен

Отбросьте сомнения и страхи и не позволяйте чужому мнению влиять на ваши решения. Вселенная за вами присматривает! Звезды призывают вас отвлечься от внешнего шума и обратиться к своему внутреннему голосу, и в момент тишины вы сможете сконцентрироваться и сделать правильный выбор. Будьте внимательны к своим финансам: чтобы не совершить опрометчивый шаг, действуйте спокойно, не спешите и четко следуйте заранее составленному плану.

Космический совет: верьте своей интуиции.

♉ Телец

Хватит думать, что вы чего-то не достойны! Все, что мешает вам добиться успеха — вы сами. Поэтому работайте над самооценкой и верьте в себя. Сегодня неплохой день для того, чтобы полюбить себя. За заслуги, за разочарования, за ошибки. Ведь из этого и состоит жизнь! Вы уже знаете, как победить своих демонов, осталось приложить усилие воли — и ваш успех неминуем! Сделайте то, что пугает вас до смерти, и верьте, что результаты будут великолепными!

Космический совет: знайте, ваше счастье совсем близко!

♊ Близнецы

Пора признать, что поиск виноватых в ваших неудачах не поможет решить проблему. Вы сами творцы своего счастья и все зависит от того, как вы настроите себя. Неважно, насколько невероятной кажется задача, у вас есть все, чтобы изменить жизнь к лучшему. Пришло время сдвинуться с мертвой точки и начать активно действовать.

Космический совет: вспомните о несбывшихся мечтах — пришло время им стать реальностью.

♋ Рак

Ваша проблема в том, что вы пытаетесь смириться с неудачами и приспособиться к ним, в то время как вы рождены для свершений! Почему вы запрещаете себе сделать решительный шаг? Почему откладываете реализацию смелых планов? Пора сбросить плащ-невидимку! Развитие и расширение границ должны стать основными задачами на весь месяц. Вселенная благоволит вам, используйте свой шанс!

Космический совет: ничто не помешает вам, если поверите в свои силы и потенциал!

♌ Лев