🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 6 октября, растущая Луна в знаке Козерога предостерегает: не стоит рисковать деньгами и решать животрепещущие вопросы.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 октября, убывающая луна в знаке Козерога не предрекает успехов в общении с коллегами. Лучше выбрать другой день для споров с начальством. Также стоит внимательно следить за расходами, так как есть риск задержки в получении прибыли и убыточных вложений. Зато организовать небольшое путешествие за город или заняться вопросом недвижимости — самое время!
♈ Овен
Отбросьте сомнения и страхи и не позволяйте чужому мнению влиять на ваши решения. Вселенная за вами присматривает! Звезды призывают вас отвлечься от внешнего шума и обратиться к своему внутреннему голосу, и в момент тишины вы сможете сконцентрироваться и сделать правильный выбор. Будьте внимательны к своим финансам: чтобы не совершить опрометчивый шаг, действуйте спокойно, не спешите и четко следуйте заранее составленному плану.
Космический совет: верьте своей интуиции.
♉ Телец
Хватит думать, что вы чего-то не достойны! Все, что мешает вам добиться успеха — вы сами. Поэтому работайте над самооценкой и верьте в себя. Сегодня неплохой день для того, чтобы полюбить себя. За заслуги, за разочарования, за ошибки. Ведь из этого и состоит жизнь! Вы уже знаете, как победить своих демонов, осталось приложить усилие воли — и ваш успех неминуем! Сделайте то, что пугает вас до смерти, и верьте, что результаты будут великолепными!
Космический совет: знайте, ваше счастье совсем близко!
♊ Близнецы
Пора признать, что поиск виноватых в ваших неудачах не поможет решить проблему. Вы сами творцы своего счастья и все зависит от того, как вы настроите себя. Неважно, насколько невероятной кажется задача, у вас есть все, чтобы изменить жизнь к лучшему. Пришло время сдвинуться с мертвой точки и начать активно действовать.
Космический совет: вспомните о несбывшихся мечтах — пришло время им стать реальностью.
♋ Рак
Ваша проблема в том, что вы пытаетесь смириться с неудачами и приспособиться к ним, в то время как вы рождены для свершений! Почему вы запрещаете себе сделать решительный шаг? Почему откладываете реализацию смелых планов? Пора сбросить плащ-невидимку! Развитие и расширение границ должны стать основными задачами на весь месяц. Вселенная благоволит вам, используйте свой шанс!
Космический совет: ничто не помешает вам, если поверите в свои силы и потенциал!
♌ Лев
Все течет, все меняется. Ничто не остается прежним, таков цикл жизни. Перемены нужно принять и увидеть в них перспективу, а не конец пути. Влиться в поток событий — единственный способ стать выше и сильнее обстоятельств. Сегодня стоит пересмотреть ваше отношение к работе и деньгам. Ведь иногда мы сидим на месте, потому что не верим, что способны на большее и достойны лучшего. Неужели вы готовы отказаться от мечты? Выделите время на размышления об этом и верьте, что найдете ответы.
Космический совет: смиритесь с изменчивостью жизни.
♍ Дева
Вы будете очень заняты и активны на работе, что привлечет успешные решения и денежные прибавки! Вы буквально маните в свой мир всех нужных людей и возможности. Если вы внимательно прислушаетесь к себе и доверитесь интуиции, вы сможете сделать невероятное. Отличное время для инвестирования в собственный бизнес. Ведь вы давно это планировали, верно?
Космический совет: пора действовать!
♎ Весы
Для того, чтобы расти и развиваться, нужно признать — вы уже не тот человек, которым были раньше. Примите тот факт, что жизненные принципы и убеждения тоже могут меняться. Не заставляйте себя стоять на одном месте, когда хочется движения вперед! Пришло время сбросить старую кожу и удивить окружающих своей легкостью, уверенностью и цельностью. Пусть ненужное останется в прошлом. Станьте ближе к своей истинной сущности, и вы увидите, какие приятные перемены честность с самим собой приносит в жизнь.
Космический совет: долой маски, будьте собой.
♏ Скорпион
Чудесам, которые дарит нам Вселенная, нет предела. Для вас нет лимита на счастье и благополучие. Только вы ставите перед собой пределы дозволенного. Ничто не ограничивает вашу энергию. Сегодня вам нужно усвоить, что ваша энергия приведет вас к любым высотам, если не станете сами чинить препятствия. Побудьте наедине с прекрасным, с тем, что вас вдохновляет -это мощная практика, которая многократно усиливает ваши лучшие качества и привлекает успех!
Космический совет: вы заслуживаете чудес, которые с вами случаются.
♐ Стрелец
Самое правильное, что вы можете сегодня сделать — вспомнить, за что стоит любить самого себя. Ведь в вас так много хорошего! Эта практика способна сотворить чудо и привнести в жизнь столь желанные перемены. Вам не нужно извиняться за то, кем вы являетесь, какие решения принимаете для себя, как выглядите и чувствуете. Не стоит примерять на себя чужие рамки. Самое сильное любовное заклинание, которое вы когда-либо исполнили, — это то, которое. Избавьтесь от потребности в оценке со стороны — в этом секрет обретения чувства целостности внутри. А внутренняя гармония рождает гармоничные отношения с миром.
Космический совет: пора обрести чувство внутренней целостности.
♑ Козерог
Действительно, некоторые вещи в нашей жизни предопределены. Кто может отрицать роль судьбы? Но если подготовленный сценарий вас не устраивает, неужели выхода нет? Не стоит недооценивать свою силу. Что еще более важно, не стоит недооценивать силу тяжелой работы, которую вы выполняете. Неизменное трудолюбие и целеустремленность приведут вас к небывалым результатам, если вы поверите, что некоторые главы, а может быть, и весь сценарий можно переписать! Возможно, вы на пути к бестселлеру!
Космический совет: извлеките максимум из данного открытия. Действуйте.
♒ Водолей
Убывающая луна напоминает вам, что забота о себе вовсе не эгоистична. Обратите внимание на состояние здоровья вашего тела и духа. Не ожидайте значительных перемен, если не уделили своему потенциалу достаточно внимания. Только придя к гармонии с собой и чувству собственной целостности, мы способны реализовать самые смелые планы и помочь в этом окружающим. Избавьтесь от чувства вины, которое давит на вас. Научитесь расставлять приоритеты.
Космический совет: забота о себе — это не стыдно. Это необходимо.
♊ Рыбы
Вот и наступил ваш особенный момент, который явить миру ваши таланты и способность к сотворчеству. Пусть история вашей собственной жизни вдохновит вас продолжать двигаться вперед, несмотря на трудности. Никогда не забывайте, что вы — ваш единственный соперник. Финансовое положение также может измениться к лучшему в ближайшее время.
Космический совет: сосредоточьтесь на последовательности в работе и верьте, что все будет хорошо.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября.
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