В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке произошел пожар

Захваченный протестующими Белый дом в столице Киргизии Бишкеке загорелся. Как пишет ТАСС, возгорание вспыхнуло в одном из кабинетов здания на четвертом этаже, где работают сотрудники аппарата законодательного органа.

Ранее стало известно, что недовольные результатами парламентских выборов жители столицы Бишкека вышли на улицы города и захватили, а после разграбили здание парламента. Для разгона демонстрантов, согласно неподтвержденным данным, правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности . Перед этим митингующие сломали ворота здания ведомства и зашли внутрь, где принялись вести переговоры с начальством.