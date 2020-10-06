В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке произошел пожар
Митингующие вышли на улицы города и захватили здание главного законодательного органа республики после оглашения результатов выборов.
Захваченный протестующими Белый дом в столице Киргизии Бишкеке загорелся. Как пишет ТАСС, возгорание вспыхнуло в одном из кабинетов здания на четвертом этаже, где работают сотрудники аппарата законодательного органа.
Ранее стало известно, что недовольные результатами парламентских выборов жители столицы Бишкека вышли на улицы города и захватили, а после разграбили здание парламента. Для разгона демонстрантов, согласно неподтвержденным данным, правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности . Перед этим митингующие сломали ворота здания ведомства и зашли внутрь, где принялись вести переговоры с начальством.
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