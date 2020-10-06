Видео: Подробности ДТП со звездой «Холостяка» на «Гелендвагене», сбившей пешехода

В Москве полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. Поздним вечером мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался до приезда врачей. По предварительным данным, люксовый автомобиль зарегистрирован на мужчину, но очевидцы сообщают, что за рулем внедорожника находилась женщина.

Некоторые узнали в ней звезду популярного реалити-шоу - Викторию Короткову. В результате аварии она получила травмы. Подробности происшествия устанавливаются.