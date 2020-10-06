Экс-адвоката Ефремова Пашаева обвинили в клевете на сотрудников МВД

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Оксана Тарасова
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Бизнесмен Анзор Псуноков подал соответствующее заявление в Следственный комитет, отметив, что клевета для Пашаева — способ избежать уголовного преследования.

Экс-адвоката Ефремова Пашаева обвинили в клевете на сотрудников МВД

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Бизнесмен Анзор Псуноков обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить слова лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаевана в адрес сотрудников МВД. Документ направлен на имя руководителя ГСУ СК в Москве Андрея Стрижова. Предприниматель считает, что Пашаев «обличал» сотрудников МВД, чтобы избежать уголовного преследования, пишет iz.ru.

В 2017 году Псуноков обвинил Пашаева в мошенничестве, в данный момент уголовное дело находится в производстве ОМВД России. А 1 октября в эфире телеканала «360» бывший адвокат Ефремова попытался дискредитировать представителей системы МВД, продемонстрировав служебную переписку между первым заместителем начальника СД МВД России генерал-лейтенантом юстиции Николаем Патапеней и заместителем начальника ГУ МВД России Москве — начальником ГСУ генерал-майором юстиции Натальей Агафьевой.

Пашаев прокомментировал заявление бизнесмена фразой: «его фантазия безгранична». Он заметил, что Псуноков мстит ему, поскольку его жену привлекли по заявлению адвоката к делу о мошенничестве.  

Ранее 5-tv.ru публиковал признание виновника смертельного ДТП Михаила Ефремова, которого защищал Эльман Пашаев, о давлении со стороны адвоката и искажении защитником реальной судебной позиции актера.

 

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