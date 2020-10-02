Как стало известно 5-tv.ru, Михаил Ефремов подал новую апелляционную жалобу на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Снимки документа появились в распоряжении 5-tv.ru.

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Актер вновь заявил о том, что экс-защитник оказывал на него давление в ходе судебного разбирательства. По его словам, изначально его позиция была основана на раскаянии и покаянии.

«А потом появился Пашаев Э. М. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всем с ним соглашаться. Это было наваждение, гипноз. Я полностью попал под его влияние. <…> Сейчас, когда его нет рядом, я реально осознал, что же произошло. Я попал под влияние человека, который занимался только саморекламой, а моя судьба его нисколько не интересовала», — говорится в заявлении актера.

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Кроме того, он добавил, что его обращение к родным погибшего в ДТП Сергея Захарова, записанное через пару дней после трагедии, было искренним. Также он попросил суд о замене реального срока условным. Это, по его мнению, позволит ему полноценно компенсировать ущерб семье погибшего.

«Я прекрасно понимаю, что мне говорить об условном наказании, вероятно, несерьезно. Но, тем не менее, прошу поверить мне, что я не опасен для общества. То, что я уже испытал — для меня урок на всю оставшуюся жизнь. Занимаясь своей профессиональной деятельностью, я бы мог реально помогать потерпевшим», — написал Ефремов.

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Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как установил суд, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль своего джипа Grand Cherokee и, не справившись с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель курьерской службы Сергей Захаров скончался несколько часов спустя в больнице от полученных травм.

Суд вынес приговор артисту 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев переложил вину за «пьяное» ДТП на жертву аварии.