«Он не может работать»: Андрей Разин боится за теряющего слух Корчевникова

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Татьяна Меркер
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Коллеги и друзья телеведущего все чаще говорят об ухудшении его состояния.

«Он не может работать»: Андрей Разин боится за теряющего слух Корчевникова

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Один из создателей коллектива «Ласковый май» Андрей Разин поделился своими переживаниями о здоровье Бориса Корчевникова. Телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге, но не без последствий для органов слуха. Сейчас его звездные коллеги и друзья все чаще говорят об ухудшении состояния ведущего.

«Из-за болезни, с которой он борется, он не может работать. Он теряет слух. Я молюсь за Борю и надеюсь, что он справится с этим недугом», — написал Разин в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер поддержал Корчевникова и выразил надежду, что российские врачи смогут помочь ему справиться с недугом. Кроме того, он отметил его выдающиеся профессиональные данные.

«Боря был и остается действительно одним из самых тактичных и добрых ведущих, который никогда не позволял себе допускать никакой гадости и подлости в эфире его шоу. Мы никогда не боялись идти к нему на передачу», — подчеркнул Андрей Разин.

Сам Корчевников старается сохранять самообладание. В разговоре с гостями собственного шоу ведущий косвенно намекал на ухудшение слуха и даже шутил о своем недуге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Аронова села на шпагат перед Корчевниковым.

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