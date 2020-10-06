«Очередной приступ»: Орлова не может вылечить любимого пса от лихорадки

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Татьяна Меркер
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Питомец экс-солистки «Блестящих» неизлечимо болен.

Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Певица и телеведущая Ольга Орлова кроме прочего известна своей любовью к собакам. В доме у звезды живет ее любимец — пес Бруно. Девушка даже завела для него отдельный Instagram-аккаунт, где рассказывает о жизни питомца от его имени.

Подписчикам профиля Бруно и фанатам своего микроблога она сообщила и о неизлечимой болезни собаки с названием «наследственная лихорадка шарпеев». Также она поделилась, что накануне у Бруно случился очередной приступ.

«Не могу ни о чем другом думать. Недобросовестные заводчики, которые не имеют права плодить щенков, если у родителей наследственная лихорадка шарпеев. Продолжаем борьбу», — написала девушка в комментариях к публикации.

Instagram @olgaorlova1311

На опубликованных кадрах видно, что питомец тяжело дышит и дрожит, а его задние лапы разбили судороги. Два других пса Орловой будто пытаются по-собачьи помочь «товарищу», обходительно следуют за ним и обнюхивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова рассказала, как вырастить из сына настоящего мужчину.

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