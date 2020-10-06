Подробности нападения бурого медведя на работника Большого Московского цирка

5-tv.ru стали известны подробности нападения бурого медведя на рабочего по уходу за животными в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

29-летний уроженец Красноярска устроился на работу в очаг развлекательных представлений в начале февраля 2020 года. В злополучный день, 5 октября, мужчина вошел в вольер к семилетнему медведю по кличке Яша. Неожиданно крупный хищник набросился на представителя обслуживающего персонала.

Пострадавший с тяжелой сочетанной травмой, открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и лицевого скелета, а также множественными укусами и массивной кровопотерей в состоянии клинической смерти был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, буквально через несколько минут работник цирка скончался.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Большом Московском цирке рассказали другие детали нападения медведя на сотрудника.