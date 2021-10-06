Игорь Тальков — один из главных российских артистов 90-х. Он был не только музыкальным оппозиционером советской системы, но и критиком властей новой России. Музыкант родился 4 ноября 1956-го, а умер немногим не дожив до 35 лет. В память об Игоре Талькове 5-tv.ru восстанавливает хронологию событий убийства и расследования дела Талькова.

Начало 90-х — угрозы Игорю Талькову

Незадолго до смерти Игорю Талькову начали поступать угрозы. От кого и по какому поводу — неизвестно. В начале рокового 1991-го певец приобрел газовый пистолет для жены Татьяны, но взял его с собой в Санкт-Петербург. Об этом рассказала сама Татьяна в программе «Тайны века» в 2011-м. После концерта в Петербурге Тальков планировал отправиться вместе со своей группой «Спасательный круг» в Сочи, чтобы выступить в концертном зале «Фестивальный». Именно там к музыканту должен был присоединиться охранник с правом на ношение огнестрельного оружия.

Песню Игоря Талькова «Памяти Виктора Цоя» считают пророческой: именно в ней он якобы предсказал свою скорую смерть.

Август 1991-го — появление Валерия Шляфмана

С лета 1991-го у Игоря Талькова сменился директор. Новым коммерческим руководителем артиста стал Валерий Шляфман, который ранее работал с Людмилой Сенчиной. Сам Игорь официально представил нового директора во время своего последнего интервью на теплоходе «Алексей Суриков», на котором он вместе со своей командой прокатился 6 октября до концерта во Дворце спорта «Юбилейный».

Игорь Тальков и Валерий Шляфман во время прогулки на теплоходе «Алексей Суриков» 6 октября 1991-го в Санкт-Петербурге.

6 октября 1991-го — убийство Игоря Талькова

В этот день Игорь Тальков и члены его музыкального коллектива прибыли в Санкт-Петербург для участия в сборном концерте звезд отечественной эстрады во Дворце спорта «Юбилейный». На стадион певец приехал во второй половине дня и отправился на сборы перед выступлением в гримерную № 107. На сцену Тальков должен был выйти в 16:20, но певица Азиза, выступление которой стояло после него, не успевала подготовиться к выходу. Игорь Малахов — охранник и по совместительству любовник певицы, уговорил организаторов концерта поменять артистов местами. Тальков воспринял эту новость спокойно, но тут вмешался Валерий Шляфман.

Видео-хроника последнего дня жизни Игоря Талькова 6 октября 1991-го.

Игорь Малахов зашел в гримерку к Талькову в 16:15 — за пять минут до выступления. Обсуждения очередности выступлений Азизы и Талькова переросли в потасовку между Валерием Шляфманом, Малаховым и еще тремя охранниками музыканта. В коридоре концертной площадки прозвучало три выстрела, одна из пуль попала в Игоря Талькова. Дозвониться до скорой помощи удалось в 16:37, а спустя две минуты две бригады уже выехала во Дворец спорта. По прибытии скорой помощи спустя 12 минут после вызова, медики констатировали смерть Талькова. Так как все действия проходили на глазах у поклонников певца, уже мертвому Талькову поставили капельницу и поместили тело в реанимобиль. В 17:00 артиста доставили в отделение скорой помощи № 10, а затем поместили его тело в морг. Шансов спасти певца не было.

9 октября 1991-го — прощание с Игорем Тальковым

Тело Игоря Талькова было доставлено из Санкт-Петербурга в Москву на самолете. Прощание с рок-легендой состоялось 9 октября 1991-го в Московском дворце молодежи. Проводить певица в последний путь пришли тысячи поклонников, родные и друзья. Во время прощальной церемонии в зале играли лучшие песни Игоря Талькова. Гроб с его телом с почестями поместили в красный автобус и увезли на Ваганьковское кладбище, где предали земле.

Видео-хроника прощания с Игорем Тальковым в Москве 9 октября 1991-го.

12 февраля 1992-го — побег Валерия Шляфмана в Израиль

В ходе расследования убийства Талькова у следствия появилось двое подозреваемых — Игорь Малахов и Валерий Шляфман. С помощью следственных экспериментов следователя Валерия Зубарева, удалось установить, что охранник Азизы Малахов не стрелял в музыканта. Валерий Шляфман будучи еще в статусе свидетеля, получил визу в Израиль и уехал из России через Украину 12 февраля 1992-го. Директора Талькова заочно обвинили по статье № 106 Уголовного кодекса РСФСР за убийство по неосторожности. Также Шляфман был объявлен в федеральный розыск.

Интервью Валерия Шляфмана 6 октября 1991-го.

6 июня 1992-го — попытки экстрадировать Валерия Шляфмана

В июне 1992-го из-за побега главного обвиняемого Шляфмана, дело об убийстве Игоря Талькова было приостановлено. Следственный комитет при прокуратуре Санкт-Петербурга пытался найти его: в сентябре 1992-го в израильский город Рамат-Ган, где поселился Шляфман, был отправлен сотрудник следственных органов. Но командировка не была согласована с Израилем и на содействие с российским следствием власти не пошли. Попытки «достать» Шляфмана предпринимали несколько раз.

Город Рамат-Ган, в который бежал Валерий Шляфман 12 февраля 1992-го. Фото: Globallookpress.com / Efi Keren

У Израиля и России нет договора о выдаче преступников. Израильская сторона самостоятельно расследует преступления и принимает решение, экстрадировать подозреваемого в страну совершения преступления или нет. В 2017-м году Россия и Израиль обсудили подписание договора об упрощении экстрадиции, но к решению вопроса так и не пришли.

4 ноября 2011-го — появление Игоря Малахова

Спустя 20 лет после убийства музыканта в эфире одного из федеральных каналов вышел документальный фильм «Игорь Тальков: Поверженный в бою». В съемках приняли участие Татьяна Талькова — вдова певца, певец Олег Газманов, Игорь Талькова-младший — сын, Сергей Кальварский — ведущий трагического концерта и Игорь Малахов — охранник Азизы и один из участников роковой перестрелки. Бывший главный подозреваемый пропал из поля зрения общественности в годы следствия. Его имя всплывало только в 1994-м, когда он получил два года лишения свободы за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.

В 2011-м журналисты смогли выйти с ним на связь, чтобы получить от Малахова аудио-комментарий для документального фильма. Он выразил свой взгляд на события двадцатилетней давности.

«Я с ними знаком даже не был — ни с Шляфманов, ни с Тальковым. Ничего не хотел. Я даже слова грубого не сказал. Они бить меня начали. А потом их было восемь. Еще говорят, что сам Тальков был. Я вот его не видел», — рассказал Игорь Малахов в телефонном разговоре.

Игорь Малахов в 1991-м. Фото: YouTube.com

После трагических событий Малахов сменил фамилию на Рус. Мужчина умер в 4 июля 2016-го.

19 ноября 2012-го — первое интервью Валерия Шляфмана спустя 21 год

Спустя 20 лет после побега в Израиль, Валерий Шляфман вышел на связь с российскими СМИ. В ноябре 2012-го бывший директор погибшего музыканта дал видео-интервью «Экспресс-газете», в котором рассказал о событиях 6 октября 1991-го. Валерий Шляфман не считает себя виновным в убийстве Талькова, а убийцей называет Игоря Малахова.

7 августа 2018-го — возобновление дела об убийстве Игоря Талькова

В августе 2018-го адвокат вдовы Талькова обратилась в суд с просьбой признать Татьяну потерпевшей по делу и возобновить расследование. 4 сентября того же года, был получен удовлетворительный ответ от Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу — дело № 381959 было возобновлено. Но выйти на связь с Валерием Шляфманов и допросить его пока что не получилось.

Фото: Instagram @zenia_zenia_zeniaz

17 июня 2019-го — скандал с певицей Азизой

В 2019-м о своей связи с Игорем Тальковым напомнила певица Азиза — коллега по сцене и свидетель убийства. В эфире программы «На самом деле» исполнительница обсуждала не преступление, а «злодеяния певца» по отношению к ней. Азиза рассказала в студии, что Игорь Тальков пытался свести ее с криминальным авторитетом, один из экспертов в зале выразил предположение, что рок-легенда занимался сутенерством.

Певица Азиза во время участия в программе «На самом деле» 17 июня 2019-го. Фото: YouTube.com

Выпуск программы с Азизой стал резонансным и вызвал много споров в обществе. Родственники Талькова были возмущены тем, что его имя «облили грязью».

29 июля 2020-го — иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Талькова

Заявления Азизы Мухамедовой на программе «На самом деле» настолько оскорбили семью Талькова, что они решили подать в суд, защищая честь, достоинство и деловую репутацию музыканта. Татьяна Талькова требовала от обидчиков моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Первое слушание состоялось 29 июля 2020-го в Останкинском районном суде.

28 августа 2020-го — проигранное дело Татьяны Тальковой

В августе состоялось финальное слушание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Игоря Талькова. Дело Татьяна Ивановна проиграла: суд отказал в удовлетворении иска и взыскания с ответчиков одного миллиона рублей.

Певица Азиза во время пресс-конференции посвященной выигранному у Татьяны Тальковой суду. Фото YouTube.com

Игорь Тальков был и по сей день остается легендой русского рока. В день его гибели поклонники и просто те, кто его помнит, несут цветы на Ваганьковское кладбище в Москве. А поклонники в Санкт-Петербурге приходят к мемориальной доске у Дворца спорта «Юбилейный», где был убит Тальков 6 октября 1991-го.