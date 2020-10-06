Макеева прокомментировала свое сообщение о госпитализации Шакурова
Ранее актриса написала в микроблоге, что народный артист попал в больницу c COVID-19.
Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru
Весть о госпитализации Сергея Шакурова оказалась несоответствующей действительности. Об этом рассказала 5-tv.ru его коллега Анастасия Макеева. Ранее актриса разместила пост в Instagram, переполошивший поклонников народного артиста. В нем знаменитость в числе прочего сообщила, что его положили в больницу с коронавирусом.
«Это ошибочная информация. Я поэтому ее убрала», — пояснила Макеева.
Действительно, вскоре после проверки сведений о самочувствии 78-летнего актера, автор поста отредактировала публикацию. Из текста она убрала упоминание о Шакурове. Что стало причиной такой ошибки, пока неясно. Состояние звезды экрана уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал, что зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой. Публику испугал бледный вид ведущей программы «Здоровье» на юбилейном концерте Надежды Бабкиной.
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