Звезда «Папиных дочек» впервые показала фото двоих сыновей

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Александр Просяник
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Длительное время актриса скрывала внешность своих наследников.

Звезда «Папиных дочек» впервые показала фото двоих сыновей

Фото: Instagram @melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова, известная больше как Женя из «Папиных дочек», является мамой двоих мальчиков. Она вышла замуж в 2013 году за коллегу по цеху Артура Смольянинова и уже через два года на свет появился первенец — Артур. В 2018-м родился второй сын, которого пара решила назвать Марк.

Как пишут «Дни.ру», длительное время артистка оберегала малышей от лишнего внимания. Однако спустя несколько лет впервые раскрыла их внешность. У Дарьи есть своя страница в Instagram, посвященная воспитанию и материнству. Именно там она и опубликовала совместное фото.

 
 
 
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Пользовали социальных сетей сразу же отреагировали на редкий снимок мамы с двумя сыновьями.

«Двое из ларца! Какие хорошенькие»,

«Между собой дети похожи», — написали подписчики.

Стоит отметить, что Мельникова боится медицинских учреждений, поэтому рожала мальчиков дома. Однако в первый раз она отказалась от анестезии, о чем сильно пожалела. При этом девушка не пропагандирует домашние роды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Дарья Мельникова не угодила фанатам снимком в стиле ню.

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