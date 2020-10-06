Звезда «Папиных дочек» впервые показала фото двоих сыновей
Длительное время актриса скрывала внешность своих наследников.
Фото: Instagram @melnikovadsh
Актриса Дарья Мельникова, известная больше как Женя из «Папиных дочек», является мамой двоих мальчиков. Она вышла замуж в 2013 году за коллегу по цеху Артура Смольянинова и уже через два года на свет появился первенец — Артур. В 2018-м родился второй сын, которого пара решила назвать Марк.
Как пишут «Дни.ру», длительное время артистка оберегала малышей от лишнего внимания. Однако спустя несколько лет впервые раскрыла их внешность. У Дарьи есть своя страница в Instagram, посвященная воспитанию и материнству. Именно там она и опубликовала совместное фото.
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Пользовали социальных сетей сразу же отреагировали на редкий снимок мамы с двумя сыновьями.
«Двое из ларца! Какие хорошенькие»,
«Между собой дети похожи», — написали подписчики.
Стоит отметить, что Мельникова боится медицинских учреждений, поэтому рожала мальчиков дома. Однако в первый раз она отказалась от анестезии, о чем сильно пожалела. При этом девушка не пропагандирует домашние роды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Дарья Мельникова не угодила фанатам снимком в стиле ню.
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