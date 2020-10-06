«Много разврата и разных веществ»: Фадеев рассказал об отношении к наркотикам

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Валентин Черников
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Музыкальный продюсер намекнул, что сотрудничавшие с ним певицы поддавались пагубным соблазнам.

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Наркотики — частое явление в шоу-бизнесе, о чем Максим Фадеев знает лучше кого бы то ни было. Однако сам музыкальный продюсер не подвластен этой зависимости и не приветствует употребление запретных веществ. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале Metametrica.

«Не употребляю, я же толстый. А как известно, толстый — значит, не наркоман. Это я шучу, конечно. Я своих артистов, и они могут подтвердить это, контролировал по направлению наркотиков, напитков, и так далее», — рассказал Фадеев.

По словам продюсера, он призывал своих подопечных ограничиваться работой, а все следующие за концертами вечеринки игнорировать. Однако не все артисты подчинялись условиям Максима. В частности, девушки, с которыми ему доводилось работать.

«Я всегда говорил, что они должны выступить, поклониться и уехать. Не сидеть за столами, не хохотать, не разговаривать ни с кем, не бухать, не дружить. Потому что там много наркотиков, разврата и разных веществ. Но не всегда получается, как хотелось бы. Артисты, особенно девушки, ведут себя немножко иначе», — посетовал гость программы.

Сам Фадеев добавил, что не относит себя к шоу-бизнесу, поскольку не посещает тусовок. Знаменитость сторонится встреч с коллегами, на которых должен «искусственно целоваться» и делать вид, что всех любит.

«Они могут, но это их профессия — лицемерить, а я не умею», — заявил продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Фадеев высказался о феминистках.

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