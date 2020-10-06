«Мы живем в Матрице»: Фадеев о вере в Бога, религии и церкви

Бог и его влияние на жизнь человека — не религиозная выдумка, а реальность, считает Максим Фадеев. Об этом музыкальный продюсер рассказал в шоу на YouTube-канале Metametrica. Фадеев известен своим увлечением точными науками и рассматривает божественную сущность с научной точки зрения. Отсюда он сформировал любопытный взгляд на мироустройство и поделился им в интервью.

«Бог — это энергия, как я это воспринимаю. Это, конечно, не дяденька с бородой. Я считаю, что мы живем в Матрице. Не хочу углубляться в квантовую физику, но если объединить квантовую физику и религию, получается… то, что есть на самом деле», — заинтриговал Фадеев.

Продюсер заявил, что может управлять некими физическими процессами, как и каждый человек. Вопрос в том, верит ли он в это. По мнению знаменитости, истинная вера и внутренняя организация способны творить чудеса.

«Верь, что ты по воде пойдешь, и ты пойдешь. Скажете — это не реально, и я скажу. Но это реально. Если у человека есть правильная энергия и правильная внутренняя организация, он может легко взлететь, может легко исчезнуть, потому что мы в Матрице», — повторил продюсер.

В доказательство своей теории он привел интересный пример из собственной жизни. Однажды Фадеев увидел сон о предстоящей трагедии в его семье. Сон казался ему на редкость реальным и не на шутку встревожил.

«Я поехал в дом божий, как его называют. Приехал, открыл мне поп: „Что тебе?“ Я говорю: „Мне плохо, я хочу поговорить“. И ему рассказываю сон. Он говорит: „А, бесовское все это. Иди, и все будет хорошо“. Бух, дверь захлопнул. Я не получил ответа, который хотел получить», — начал продюсер.

Максим стоял под козырьком храма, лил сильный дождь. Вдруг он увидел бабушку в черном одеянии под черным зонтом. В этот момент он что-то почувствовал и подбежал к ней.

«Говорю: «Извините, может быть, вы мне поможете?» Рассказываю этой бабушке сон. Она меня взяла за руку и говорит: «По силам тебе будет все». И мне в этот момент стало спокойно, очень спокойно». Когда я подошел к ней, она меня накрыла зонтом. И мы разговаривали минут 15», — вспомнил продюсер.

После этого он побежал в машину. В такси его ждал знакомый — лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Фадеев сказал, что ему помогла эта бабушка. На что собеседник поинтересовался, о какой бабушке идет речь.

«Я говорю: „Как, я вот только что стоял“. Он отвечает: „Ты один стоял, руками махал. Я думал, тебя чуть-чуть это…“ Я ему задаю вопрос: „А почему я сухой?“ И вот тогда у него был шок. Я был сухой абсолютно. Что это? Это энергии», — сделал вывод рассказчик.

К роли церкви как наставника на пути к Богу звезда относится скептически, поскольку не разделяет традиций священнослужителей.

«Я не понимаю старорусский язык. Прихожу в храм и просто говорю „Аминь“, потому что все говорят. Но ни один из этих людей ни слова не понял. Вы хотите, чтобы страна верила? Так объясните ей, как верить и в кого верить. Какую вы хотите религию? Какую вы хотите веру в людях? Их нет», — заявил гость шоу.

Второе, что отталкивает продюсера и ему подобных — материальная сторона жизни священников.

«Если бы поп ездил на телеге, я б его уважал. Я бы ему тогда приносил деньги. А когда он ездит на Maybach, я не хочу покупать свечки ему на очередной колпак для колеса», — подытожил Фадеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фадеев рассказал об отношении к наркотикам.