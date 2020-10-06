«Как выглядит отцовское счастье»: Крутой впервые показал сына от первого брака

Видео общения Игоря Крутого с сыном растрогало поклонников звезды. Композитор прогулялся с 38-летним Николаем и внучкой Маргаритой по Красной площади. Прежде он не выкладывал в Instagram кадров с наследником от первого брака.

Подписчики отметили схожесть Николая со знаменитым отцом и остались под впечатлением от проникновенного стихотворения Редьярда Киплинга «Заповедь сыну», которое прикрепил к посту автор.

Instagram @igorkrutoy65

«Чудесная осень, замечательная, добрая семья. Смотришь и радуешься за вас»;

«Теплеет на душе от просмотра такого трогательного видео»;

«Если захочется увидеть, как выглядит отцовское счастье, посмотрите этот ролик», — оценили фолловеры.

Как уточнят портал Дни.ру, Крутой впервые женился в возрасте 25 лет. Молодая семья испытывала финансовые трудности, за что Елена упрекала композитора. Спустя два года после свадьбы у пары родился ребенок. Брак просуществовал 16 лет и распался. После разрыва мама Николая препятствовала встречам отца и сына.

Через годы спустя Елена изменила отношение к бывшему мужу и разрешила ему видеться с наследником. Николай не стал публичным человеком. В отличие от музыканта, но обрел успех в бизнесе — возглавил строительную компанию. У него родились две дочери — старшей Кристине десять лет, а младшей Маргарите — четыре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Крутой признался, что отбил жену у ее первого мужа.