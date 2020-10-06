Полиция Петербурга ищет кладбищенских охотников за ангелами

На Красненьском кладбище Петербурга появились избирательные вандалы, которые разрушают исключительно скульптуры, изображающие ангелов. Примечательно, что чаще всего их ставят на детские могилы. В связи с этим возникает множество вопросов к деятельности злоумышленников.

Как пишет 78.ru, вандалы скрывают свои лица за балаклавами. Работающие на этом кладбище люди рассказали, что началась эта история три года назад. Нападают они всегда на ангелов, которых и так не очень много – с десяток.

«Три года назад началось, нападали на детские могилы с ангелами. Причем просто памятники не трогали. Их восстанавливали, реставрировали, начиналось по новой все. Сейчас уже никто ничего не трогает, но вот последний случай… Думали только новый случай, но полиция ходила по старым – там также отломили», – поделился работник кладбища.

5-tv.ru

В беседе с 5-tv.ru петербургская полиция рассказала, что сейчас ищет всех причастных к противоправным действиям.

«Из Кировского района Петербурга поступило сообщение о повреждении надгробий на кладбище, расположенном на проспекте Стачек. Сейчас сотрудники полиции в разных отделах устанавливают личности причастных лиц к данному преступлению», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по первой части статьи 214 УК РФ (Вандализм). Сейчас ведется поиск злоумышленников.

Важно отметить, что Красненьское кладбище входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения. При этом это не первый инцидент в этом месте. В январе 2018 года неизвестные повредили на этом же кладбище более 30 надгробий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вандалы разбили могилу знаменитой в 1940-е годы актрисы Гаркуши и ее мужа на Новодевичьем кладбище.