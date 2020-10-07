🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 7 октября, убывающая Луна в знаке зодиака Близнецы привлечет удачу на экзаменах, в сделках с деньгами и ценными бумагами. Отложите крупные проекты и займитесь краткосрочными задачами.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 октября, отложите старт крупных проектов и долгосрочных задач. Гораздо проще будет направить внимание на мелкие задачи, не требующие особой концентрации внимания. Убывающая Луна в знаке Близнецов — хорошее время для финансовых операций и быстрых сделок с ценными бумагами, защиты диплома или диссертации.
♈ Овен
Позаботьтесь о себе. Откажитесь от чувства вины за желание уделить время себе и научитесь говорить «нет», когда это необходимо. Иногда бездействие и отдых — лучшее дело, которое стоит запланировать. Если у вас есть дети, проведите больше времени с ними, вы увидите, в их отношении к жизни есть, чему поучиться!
Космический совет: создавайте новый мир любви к себе.
♉ Телец
Может, пора перестать сомневаться в жизнеспособности отношений? Увидьте в партнере того единственного, ради которого стоит сделать все возможное и даже больше. Конечно, ваша вторая половинка может проявить меньший энтузиазм в работе над отношениями, но запаситесь терпением и позитивным настроем. Помните о возможностях, которые появляются на вашем пути, поскольку они могут стать ответом на ваши молитвы.
Космический совет: будьте терпеливы и настойчивы.
♊ Близнецы
Для близнецов пришло время отстраниться от внешнего мира и погрузиться в собственные мысли. Прислушайтесь к внутреннему голосу, и он поможет найти ответы на беспокоящие вас вопросы. Звезды напоминают, что сегодня и в дальнейшем вам необходимо практиковать медитации. Это позволить избавиться от внутренних демонов и направить энергию в нужное русло.
Космический совет: посвятите время медитации.
♋ Рак
Вы провели слишком много времени, пытаясь понять, почему удача улыбнулась не вам. Пусть у других появились новые отношения, престижная работа, красивый автомобиль… Разве вы уверены, что они стали счастливее? И разве вы должны быть от этого несчастнее? Конечно, нет! Сегодня будьте благодарны за то, что у вас есть и положитесь на судьбу. Будет и на вашей улице праздник!
Космический совет: не отчаивайтесь, всему свое время.
♌ Лев
Для львов сегодня открываются блестящие карьерные перспективы. Не упустите свой шанс и, возможно, сорвете джек-пот. Внимательно вспомните, о чем мечтали в последние месяцы, отбросьте страх перед неизвестностью и действуйте! Даже если вы совершите ошибку, вы узнаете что-то новое о себе и мире, став еще ближе к заветной цели.
Космический совет: пришло время для крупной ставки!
♍ Дева
Пословица «все хорошо, что хорошо кончается» сегодня — про вас. Позвольте неминуемому случиться и надейтесь на лучшее. Так или иначе, сердце и разум успокоятся. Сейчас стоит смириться с происходящим и быть благодарным за то, что вы имеете. Постарайтесь выбрать безопасную позицию и наблюдайте за течением жизни. Порой смирение — лучший выход.
Космический совет: все складывается благополучно, не беспокойтесь.
♎ Весы
Близость к ретроградному сезону грозит появлением в вашей жизни бывших любовников. Подумайте, возможно, это шанс пересмотреть историю ваших отношений и увидеть новые варианты их развития. Если почувствуете вдохновение попробовать снова, прислушайтесь к себе и рискните. Это может быть началом счастливого пути. Будьте осторожны и принимайте решение взвешенно.
Космический совет: отдайтесь чувствам, но не выключайте разум!
♏ Скорпион
Безвыходных ситуаций не бывает! Даже если ваши финансовые проблемы не решатся сами собой, не отчаивайтесь, просто дайте время. Сегодня на горизонте появляются перспективные возможности. Не упустите их — ваша готовность взять на себя более активную роль и действовать в подходящее время будет иметь решающее значение.
Космический совет: не спешите, действуйте, когда придет время.
♐ Стрелец
Стрельцы, сегодня вы — баловень судьбы и нет в мире силы, способной это изменить. Даже если кажется, что все идет под откос, не паникуйте. Крушение планов тоже может стать поворотной точкой судьбы, с которой начнется путь к оглушительному успеху.
Космический совет: поверьте в чудо, и оно произойдет!
♑ Козерог
Для Козерогов сегодня открывается прекрасная возможность ясно увидеть и переоценить свой опыт. Отсеивайте ошибки прошлого и берите в будущее только позитивные эмоции. Помните, вы имеете право начать жизнь с чистого листа в любой момент, когда захотите! Помните, нельзя выиграть войну, если она — стиль вашей жизни. Дайте себе передышку и найдите время разобраться в себе и своих целях.
Космический совет: отдохните от битв и объявите перемирие самим себе.
♒ Водолей
Когда дела идут не так, как мы хотим, легко впасть в уныние. Но сегодня Водолеям нельзя зацикливаться на поражениях. Не стоит и рассказывать другим о своих неудачах. Поймите, все, что происходит, неслучайно. Уважайте и признавайте перемены, вам не обязательно все контролировать. Позвольте неминуемому случиться, чтобы понять, что начинается новый, лучший жизненный этап.
Космический совет: воспринимайте неудачу как первый шаг к победе.
♊ Рыбы
Не получается? Не страшно! Сдаваться сейчас нельзя. Звезды говорят, что необходимо встряхнуться, собраться с силами и продолжать движение к цели. Признайте свой врожденный потенциал и таланты, которыми награждены. Знайте, что способны свернуть горы. Верность своей цели — то, что нужно проявить сегодня.
Космический совет: поверьте в себя, и Вселенная вознаградит вас стократно.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября.
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