Астрономы открыли 24 планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле

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Татьяна Меркер
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Ученые исследовали температуру, влажность и другие факторы среды небесных тел.

Астрономы открыли 24 планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле

Фото: Depositphotos / SergeyNivens

Астробиологи из США и Германии открыли 24 планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. Соответствующее исследование опубликовал журнал Astrobiology.

Ученые собрали и проанализировали данные о температуре, влажности и других условиях среды на четырех с половиной тысячах экзопланет и выделили чуть менее трех десятков «сверхобитаемых» — так астрономы их обозначили. Кроме прочего, эти планеты располагаются на расстоянии более ста световых лет от Земли.

Авторы исследования не смогли доказать, что там обязательно есть жизнь, но отметили, что существует большая вероятность для развития до высших форм. По мнению ученых, жизни на планете легче развиться при температуре примерно на пять градусов Цельсия выше, чем на Земле и при большей влажности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нобелевская премия по физике вручена за исследования черной дыры.

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