Нобелевская премия по физике вручена за исследования черной дыры

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Обладателями престижной награды стали трое ученых из разных стран.

Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Тема:
Нобелевская премия

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Престижную награду в этом году поделили пополам. Британский ученый Роджер Пенроуз отмечен за работы по теории относительности. А Райнхард Гензэль и Андреа Гез — за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

В Швеции продолжается Нобелевская неделя. Завтра мы узнаем, кто получит Нобеля по химии, послезавтра — по литературе. А 9 октября назовут имя обладателя премии мира. Накануне Нобелевскую премию в сфере физиологии и медицины получили трое ученых, открывших вирус гепатита С.

Один из них — британец Майкл Хотон — сейчас изобретает свою вакцину от COVID-19. В канадском университете Альберты, где работает профессор, сообщили, что у него уже есть опыт борьбы с коронавирусами. 16 лет назад он создал успешный препарат против коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию. Правда, прививка миру не понадобилась, потому что вирус исчез сам по себе.

Тема:
Нобелевская премия
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