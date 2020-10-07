«Чему быть, того не миновать»: верит ли в судьбу Владимир Путин?
По словам российского лидера, главное для человека — быть уверенным в своих силах.
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил
Президент России в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое было опубликовано в честь дня рождения главы государства, признался, верит ли в судьбу.
Говоря о понятии, которое у арабских народов называется «мактуб» — чему быть, того не миновать, глава государства отметил, что его отношение к данному вопросу достаточно сложное.
«Есть различные теории, есть различные учения на этот счет. В судьбу верю, но я верю и в то, что мы можем на нее влиять», — сказал Владимир Путин.
Российский лидер не стал приводить конкретных примеров. Несмотря на это, он подчеркнул, что главное для человека — быть уверенным в себе и своих силах. По его мнению, эти аспекты помогают в жизни и способны повлиять на судьбу любого.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин расценил события в Нагорном Карабахе.
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