«Чему быть, того не миновать»: верит ли в судьбу Владимир Путин?

Президент России в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое было опубликовано в честь дня рождения главы государства, признался, верит ли в судьбу.

Говоря о понятии, которое у арабских народов называется «мактуб» — чему быть, того не миновать, глава государства отметил, что его отношение к данному вопросу достаточно сложное.

«Есть различные теории, есть различные учения на этот счет. В судьбу верю, но я верю и в то, что мы можем на нее влиять», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер не стал приводить конкретных примеров. Несмотря на это, он подчеркнул, что главное для человека — быть уверенным в себе и своих силах. По его мнению, эти аспекты помогают в жизни и способны повлиять на судьбу любого.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин расценил события в Нагорном Карабахе.