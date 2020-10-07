Путин считает, что ему удалось сохранить человеческие качества за годы у власти

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Василий Заика
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Президент России посетовал, что его работа накладывает определенный отпечаток на общение с друзьями.

Фото, видео: ТАСС / Alexei Nikolsky

Президент России в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое было опубликовано в честь дня рождения главы государства — 7 октября, выразил надежду, что ему удалось сохранить человеческие качества за годы власти.

«Вот знаете, мои друзья, которых я знаю еще со школы, с университета. Со школы меньше уже осталось, а с университета, вот говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять вот, знаете, человеческих качеств. Потому что здесь, извините, здесь, на этом месте, иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер выразил сожаление, что его работа оставляет определенный отпечаток на его общении с друзьями и близкими людьми. Владимир Путин признал, что вынужденные ограничения — это своеобразный билет в один конец. Несмотря на это, существует весьма значимая компенсация этим мерам.

«Да, это ограничение. Но есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация — это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимиру Путину пришлось прыгать с вертолета в сочинских горах.

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