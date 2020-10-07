Владимиру Путину пришлось прыгать с вертолета в сочинских горах

Президент России в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое было опубликовано в честь дня рождения главы государства, рассказал о спортивных предпочтениях на досуге. По словам Путина, в последнее время он мало высыпается. Несмотря на это, время для физических нагрузок всегда имеет место в его сложном и плотном графике.

Владимир Путин отметил, что во время игры в хоккей, как правило, теряет полтора-два килограмма веса. Президент РФ признался, что его партнерами на льду выступают сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

«Ребята здоровые все, мастера спорта по единоборствам. <…> Кто-то умел и здорово катается, а кто-то научился. Они со мной научились на лыжах кататься, на горных, там еще что-то. Только один раз они со мной не поехали», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер вспоминает, что в тот момент ему пришлось «кататься» прямо с вертолета. Винтокрылая машина не могла совершить посадку из-за сложных условий. Экипаж производил снижение и спрыгивать приходилось прямо с борта.

«Вертолет снижался. Прыгали, лыжи выкидывали, сами прыгали с вертолета. Он не мог сесть, потому что… <…> На Кавказе, в Сочи, наверху. <…> Там две тысячи с чем-то», — вспомнил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что подобного рода катание на горных лыжах вне подготовленных трасс — фрирайд — дается очень непросто. Днем на солнце снег подтаивает, а к вечеру образуется плотная корка. В этот момент ноги лыжника начинают проваливаться. При таких условиях необходимо в буквальном смысле выпрыгивать, что тяжело физически.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили дни рождения Владимира Путина в прошлые годы.