Директор Овсиенко объяснил ее «исчезновение» после похорон Легкоступовой

«Исчезновение» Татьяны Овсиенко, которое обеспокоило поклонников после похорон певицы Валентины Легкоступовой, объяснил поклонникам концертный директор звезды. В интервью Nation News он сообщил, что с артисткой все в порядке.

«Она просто не ведет социальные сети. Она сейчас отдыхает в Крыму. Через неделю будет на съемках 75-летия Ларисы Рубальской», — сообщил собеседника издания.

Как сообщал 5-tv.ru, звезда 90-х пропала из поля зрения интернет-пользователей двумя месяцами ранее. Ее последний пост в Instagram был сделан 25 июня. Тогда 53-летняя певица выложила видеозапись своего интервью в передаче с Борисом Корчевниковым. Внезапная смерть Валентины Легкоступовой заставила фанатов задуматься о судьбе Овсиенко и предположить самое худшее.

Заслуженная артистка Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль нашла мать с пробитой головой, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находился муж певицы Юрий Фирсов в невменяемом состоянии. Когда звезде стало хуже, ее госпитализировали в больницу с отеком мозга и сделали трепанацию черепа. Знаменитость впала в кому, из которой так и не вышла.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наталья Штурм рассказала правду о «госпитализации» мамы Легкоступовой с похорон.