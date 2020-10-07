Тайные мотивы: Почему мужчина избегает отношений, согласно его гороскопу

Влюбленная девушка часто, витая в облаках, не может понять, почему же ее возлюбленный не делает первого шага в отношениях. «Я ему не нравлюсь?», «Я некрасивая?», «Он хочет просто дружить?» — задают себе вопросы чувствительные дамы. Но причина может быть куда прозаичней, и понять ее представляется возможным по знаку зодиака.

Овен

Упрямые Овны обычно добиваются того, чего хотят. Они любят азарт ухаживаний за девушкой и не простят себе поражения в битве за ее сердце. Если представитель этого знака не оказывает вам должных знаков внимания, вероятно, он вами просто не заинтересован.

Телец

Телец — настоящий однолюб. Если он не спешит начинать с роман, можете быть уверены, он до сих пор не отпустил прошлые отношения. Лучше дать ему время забыть свою бывшую возлюбленную.

Близнецы

Близнецы любят быть в центре компании и купаться в женском внимании. Заставит остепениться их только настоящие сильные чувства, если он не сделал этого ради вас, то увы, лучше оставить этого мужчину.

Рак

Раки банально не понимают собственных чувств и эмоций. Сегодня им кажется, что они жить не могут без дамы сердца, а завтра просто забудут перезвонить.

Лев

Львы не хотят вступать в серьезные отношения и создавать семью, пока не заработают «капитал» и не достигнут высот в карьере. С другой стороны, это говорит мужественности, сознательности такого мужчины и его уверенности в завтрашнем дне.

Дева

Мужчине-Деве проще дружить с женщинами, чем строить с ними отношения. Он часто попадает в пресловутую «френдзону», хочет, но не может преступить этот барьер.

Весы

Весы слишком заботятся о собственной безопасности, дабы «перестраховаться» они не будут делать первый шаг. Отказ возлюбленной они воспринимают слишком болезненно и старательно избегают таких глубоких эмоциональных потрясений.

Скорпион

Мужчина-Скорпион относится с озлобленностью и недоверием ко всем представительницам слабого пола. Такую позицию можно объяснить болезненным разрывом предыдущих отношений, ему необходимо время залечить раны.

Стрелец

Стрельцы обычно «гуляют» до тех пор, пока в волосах не появится седина. Они не сторонники долгих романов, предпочитают наслаждаться моментом здесь и сейчас. Их нежелание вступать в отношения можно объяснить лишь физиологическими потребностями.

Козерог

Козерог избегает серьезных отношений, потому что не готов пожертвовать ради них своим свободным временем, друзьями и вечеринками. Ему искренне нравится холостяцкая жизнь, и он не готов так просто с ней расстаться.

Водолей

Водолей хотел как лучше, а получилось как всегда. Мужчина этого знака боится сделать первый шаг, потому что его пугает одна мысль: вдруг придется бросить девушку, причинив ей боль.

Рыбы

Мужчина-Рыбы совершенно не понимает намеков, поэтому ваш флирт он может воспринять просто как элемент дружеского общения. Отношения могут не сложиться только потому, что он неправильно оценил ситуацию.

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