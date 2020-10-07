«Она в шоке»: Клюкина заступилась за сбившую пешехода звезду «Холостяка»

Победительница телешоу «Холостяк» Дарья Клюкина встала на сторону своей подруги — звезды того же проекта Виктории Коротковой, сбившей пешехода. Девушка опубликовала пост в Instagram в поддержку участницы смертельного ДТП, в котором рассказала о ее состоянии.

«Мне страшно и грустно. На месте Вики мог быть любой из потока в десять рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда ее вынесло, в нее никто не врезался. Отделалась гематомами и сотрясением мозга. Сказать, что сейчас она в шоке, это не сказать ничего. Мне сложно подобрать слова, потому что знаю: многое из сказанного будет интерпретировано неверно. Но я просто хочу быть сейчас с человеком, которого люблю. Вика — моя подруга и я всегда буду поддерживать ее», — написала Клюкина.

Instagram @klyukina_d

Подписчики согласились, что на месте звезды «Холостяка» мог оказаться любой водитель. В комментариях многие выразили слова поддержки и попросили подругу передать их девушке.

ДТП с участием Виктории Коротковой произошло вечером 5 октября в районе седьмого километра Кутузовского проспекта в Москве. Автоледи за рулем Mercedes Gelandewagen сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. После удара пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места происшествия.

По предварительным данным, Короткова управляла внедорожником будучи трезвой. После аварии ее доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга из-за сильного удара подушкой безопасности. Вскоре Виктория покинула медучреждение на патрульной машине ГИБДД. На протяжении текущего года девушка 28 раз привлекалась к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина поддержала переехавшую пешехода звезду «Холостяка».