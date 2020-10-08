«Настюха, ты топ»: Ивлеева на Мальдивах показала идеальные формы назло хейтерам

Ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева поделилась со своими подписчиками в Instagram новым сексуальным фото в купальнике с отдыха на Мальдивах. На нем даже самым предвзятым пользователям оказалось не к чему придраться.

«Доброе утро, что ли», — подписала снимок в купальнике блогерша.

Она поставила на нем скромный геотег «Мальдивы». При этом ранее стало известно, что Ивлеева с мужем — рэпером Элджеем выбрали для отдыха на райских островах один из самых дорогих отелей. Они отдают за каждую ночь на вилле со стеклянным полом и собственным причалом около 760 тысяч рублей в сутки.

Instagram @_agentgirl_

Фото Ивлеевой часто критикуют в сети. Но на сей раз у комментаторов не нашло дурных слов насчет нового снимка.

«Настюха, ты топ, божечки мои»;

«Вот это фигура»;

«Четкая фоточка вышла»;

«Какие ножки классные», — написали Ивлеевой под фото.

Многие отметили, что звезда так и не набрала сброшенные за время карантина по коронавирусу килограммы. Более того, она продолжила худеть.

«Очень постройнела», — написали ей.

Не обошлось и без традиционных шуток и дискуссий про грудь блогерши. После ее похудения многие в сети писали про резкое уменьшение ее бюста. С тех пор Ивлеева часто подвергалась вопросам на тему пропавшего бюста и искрометно шутила в ответ.

«Опять появилась грудь?» — обратились к ней, но супруга Элджея предпочла промолчать.

Настя Ивлеева прославилась после участия в передаче «Орел и Решка». Также она смогла с успехом развить сразу несколько блогов в соцсетях. Роман с будущим супругом начался в 2018 году после окончания длительных отношений с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Свадьба с Алексеем Узенюком (настоящее имя Элджея — Прим. ред.) прошла в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru писал, как Настя Ивлеева показала «огромную» грудь и кривые плечи на фото.