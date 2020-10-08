«Настюха, ты топ»: Ивлеева на Мальдивах показала идеальные формы назло хейтерам
Популярная ведущая отдыхает на роскошном курорте с мужем рэпером Элджеем.
Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева поделилась со своими подписчиками в Instagram новым сексуальным фото в купальнике с отдыха на Мальдивах. На нем даже самым предвзятым пользователям оказалось не к чему придраться.
«Доброе утро, что ли», — подписала снимок в купальнике блогерша.
Она поставила на нем скромный геотег «Мальдивы». При этом ранее стало известно, что Ивлеева с мужем — рэпером Элджеем выбрали для отдыха на райских островах один из самых дорогих отелей. Они отдают за каждую ночь на вилле со стеклянным полом и собственным причалом около 760 тысяч рублей в сутки.
Фото Ивлеевой часто критикуют в сети. Но на сей раз у комментаторов не нашло дурных слов насчет нового снимка.
«Настюха, ты топ, божечки мои»;
«Вот это фигура»;
«Четкая фоточка вышла»;
«Какие ножки классные», — написали Ивлеевой под фото.
Многие отметили, что звезда так и не набрала сброшенные за время карантина по коронавирусу килограммы. Более того, она продолжила худеть.
«Очень постройнела», — написали ей.
Не обошлось и без традиционных шуток и дискуссий про грудь блогерши. После ее похудения многие в сети писали про резкое уменьшение ее бюста. С тех пор Ивлеева часто подвергалась вопросам на тему пропавшего бюста и искрометно шутила в ответ.
«Опять появилась грудь?» — обратились к ней, но супруга Элджея предпочла промолчать.
Настя Ивлеева прославилась после участия в передаче «Орел и Решка». Также она смогла с успехом развить сразу несколько блогов в соцсетях. Роман с будущим супругом начался в 2018 году после окончания длительных отношений с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Свадьба с Алексеем Узенюком (настоящее имя Элджея — Прим. ред.) прошла в 2019 году.
Ранее 5-tv.ru писал, как Настя Ивлеева показала «огромную» грудь и кривые плечи на фото.
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