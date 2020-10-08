Замена приборов учета: как бороться с распространенной схемой мошенничества

Листовка с требованием об «обязательной» замене приборов учета — один из самых распространенных способов выманивания средств у населения. При этом мошенники чаще всего выбирают в качестве жертв одиноких пенсионеров, пишут «Известия».

Лже-объявления, квитанции якобы от управляющей компании, обзвон квартир и обход домов. Все это делают мошенники, чтобы найти себе новую жертву. Цена за замену кажется небольшой — всего три-пять тысяч рублей за счетчик, который будет работать не один год.

Если бы не одно «но» — с 1 июля 2020 года жители домов освобождены от уплаты покупки, установки и замены приборов учета. Теперь этим занимаются исключительно электросетевые компании. Об этом следует рассказать своим пожилым родственникам и знакомым, чтобы они были во всеоружии.

Как отмечает издание, бывают случаи, когда счетчики действительно нуждаются в замене. В таком случае информация должна появиться на доске объявлений в подъезде. Но управляющие компании часто ленятся, а также не сообщают все последние изменения в законодательстве. А ведь это облегчает заботу мошенникам.

Есть и другой вариант — размещение информации с обратной стороны на «платежках». Но и этого пока не делается.

«Было бы неплохо такую информацию размещать на квитанциях», — считает председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

Как защититься от мошенников

Существует несколько простых способов «не попасть в лапы» преступников.

Не открывать дверь незнакомцам без удостоверения;

Не заключать с ними сразу никаких договоров;

Не давать им денег;

Проверить факт существования компании по замене счетчиков;

Не позволять менять прибор до получения подтверждения от электросетевой компании;

Не разрешать срывать пломбу.

Также ни в коем случае нельзя ставить подпись с расшифровкой в акте выполненных работ. В таком случае можно сразу лишиться своего «родного» счетчика. Новый, даже установленный по все правилам, не будет считаться зарегистрированным без пломбы.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов напомнил, что платить тогда придется по нормативу на каждого проживающего, а не по израсходованному.

«Фактически отсутствующая пломба говорит о том, что этот прибор не стоит на коммерческом учете и принимать его показания к расчетам нельзя», — сказал он.

Распознать мошенников поможет их нежелание выдать к акту о выполненных работах еще и акт о постановке прибора на учет. Выдают их только энергосбытовые компании, их подделка карается по статье Уголовного кодекса о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, как за рекламу в квитанциях за услуги ЖКХ будут наказывать.