На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ангелины Малёхиной
У трехлетней девочки рак крови. Стандартная химиотерапия малышке не помогла. Девочке срочно нужен гипоаллергенный препарат, который организм Ангелины не будет отторгать.
Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для трехлетней Ангелины. У девочки рак крови. Несмотря на страшный диагноз, острый лимфобластный лейкоз у детей лечится довольно успешно. Вот только Ангелине стандартная химиотерапия не только не помогла, а еще и вызвала у малышки сильнейшую аллергию. Девочке срочно нужен другой современный препарат, он гипоаллергенный и организм Ангелины не будет его отторгать.
Это единственное спасение для малышки, но стоит лекарство очень дорого — больше 2, 5 миллионов рублей. Подарить Ангелине шанс на здоровую жизнь можно только всем вместе. Ян Воскресенский навестил девочку.
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