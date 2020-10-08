На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ангелины Малёхиной

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для трехлетней Ангелины. У девочки рак крови. Несмотря на страшный диагноз, острый лимфобластный лейкоз у детей лечится довольно успешно. Вот только Ангелине стандартная химиотерапия не только не помогла, а еще и вызвала у малышки сильнейшую аллергию. Девочке срочно нужен другой современный препарат, он гипоаллергенный и организм Ангелины не будет его отторгать.

Это единственное спасение для малышки, но стоит лекарство очень дорого — больше 2, 5 миллионов рублей. Подарить Ангелине шанс на здоровую жизнь можно только всем вместе. Ян Воскресенский навестил девочку.