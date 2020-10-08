«Она повзрослела»: Михаил Боярский оценил песню внучки Bad Girl

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Валентин Черников
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21-летняя Екатерина дебютировала с агрессивной песней и провокационным образом.

«Она повзрослела»: Михаил Боярский оценил песню внучки Bad Girl

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Дебютную песню 21-летней Екатерины Боярской оценил ее знаменитый дедушка. Как и народный артист, барышня решила связать свою жизнь с миром шоу-бизнеса. Начало ее карьеры оказалось претенциозным.

Начинающая исполнительница под псевдонимом VENNA выпустила трек под названием Bad Girl («Плохая девочка»). К релизу в Instagram она добавила видеоряд, где предстала с розовыми волосами в колготках с крупной сеткой и короткой латексной юбке. Текст композиции довольно агрессивен и содержит ругательства.

Instagram @boyarskaya.katerina

Отец Екатерины, депутат Госдумы Сергей Боярский в соцсетях сообщил, что гордится дочерью. Такого же мнения придерживается и Д’Артаньян советского кинематографа.

«Конечно, слушал. Впечатления у меня прекрасные. Мне очень нравится, что она самостоятельная, что она занимается делом, несмотря на то, что находится далеко от бабушки и дедушки. Приятно, что она повзрослела», — цитирует Михаила Боярского сайт KP.RU.

По его словам, любовь к творчеству досталась Екатерине от родителей — дедушка и бабушку не оказали на нее влияния.

«Я буду следить не только за ее творчеством, а за всеми внуками и детьми, это моя счастливая обязанность. Самое главное, чтобы они были приличными людьми, за которых не стыдно», — подытожил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Боярского снялась в образе крутой рокерши.

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