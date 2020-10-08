ТОП-5 неочевидных причин, почему в течение дня постоянно хочется спать

Многие сталкивались с ситуацией, когда даже после восьмичасового ночного сна все равно весь день хочется спать. Это состояние называется гиперсомния и причины ее могут быть как очевидными — банальный недосып, так и неочевидными. Самые распространенные из них в интервью 5-tv.ru перечислил заслуженный врач РФ, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов.

Физиологическая особенность организма

Некоторые вполне здоровые люди не высыпаются за восемь часов. Чтобы восстановить силы, им требуется больше времени.

«Известно, что Эйнштейн спал десять часов, он был соней, и говорил, что если будет меньше спать, ничего не изобретет. Есть люди, которым необходимо спать 9, 10, 11 или даже 12 часов. Это просто их физиологическая потребность. Так природа, может быть, немножко подшутила над такими людьми», — пояснил доктор.

Храп

Вызывать дневную сонливость может храп. Часто он является симптомом так называемого синдрома абструктивного апноэ сна — он выражается в кратковременной (около десяти секунд) остановке дыхания во время сна. При этом каждый раз из-за недостатка кислорода у человека просыпается мозг.

«Фактически это 300-400 подбуживаний за ночь, человек испытывает беспокойный, неосвежающий сон, разбитость, усталость, сонливость в течение дня», — говорит специалист.

Дефицит железа

Недостаток железа в организме может давать плохой сон и, как следствие, усталость и разбитость в течение дня.

Нехватка витаминов

Дефицит витамина D, витаминов группы B тоже может давать плохой сон и плохое самочувствие днем.

Синдром беспокойных ног

Еще одним заболеванием, которое может вызывать сонливость, является так называемый синдром беспокойных ног. Это трудноописуемое, но очень неприятное, возникающее перед сном ощущение в ногах, заставляющее ими постоянно шевелить. Из-за этого человек долго не может заснуть, а если заснет, периодическое шевеление ног, а иногда и рук, может возникать и во сне.

«Они тоже подбуживают мозг, ухудшают качество сна, и вроде бы человек спит восемь часов, но с утра все равно уставши, разбитый и испытывает выраженную дневную сонливость», — поясняет Роман Бузунов.

По словам медика, сонливость, таким образом, — это симптом, который может свидетельствовать о десятках различных заболеваний. Поэтому если дневная сонливость наблюдается на протяжении более трех месяцев, это серьезный повод обратиться за консультацией к специалистам.

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