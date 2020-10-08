«Она вылуплена рожать»: Буланова записала клип на песню про яйца ехидны

|
Светлана Александрова
28

Премьера результата совместного творчества петербургской певицы с группой «Электрослабость» состоялась 7 октября.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр

Татьяна Буланова вместе с группой «Электрослабость записала клип на песню «Ехидна», вошедшую в альбом «Имена, Животные и Бабка Без Квартиры». Артистка поет в ней про яйца ехидны, которая мечтает эволюционировать и рожать живых ехиднят, «а не эти дебильные яйца», но «возможность ее упущена, ехидна — яйцекладущая». В итоге несчастная «на природу кричит и дуется». Стоит отметить, конец у песни вполне жизнеутверждающий — осуществить мечту ехидне удается.

Как пишет KP.RU, клип появился 7 октября на YouTube-канале «Электрослабости», у которого чуть больше 25 тысяч подписчиков. С момента премьеры он набрал более 4,6 тысячи просмотров и массу хвалебных, хотя и несколько удивленных отзывов поклонников Татьяны Булановой.

«Неизвестная Буланова…»

«Невероятно! Татьяна так гармонично вписалась и в песню, и в клип! Вот что значит, когда человек талант — возраст и время ничего не значат».

«Тащусь я от вашего творчества! И Татьяна Буланова как булавой по мозгу. И ей спасибо!»

«Возможность ее упущена. Ехидна яйцекладущая» — рифма года», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщины подрались в зале во время выступления Татьяны Булановой в Рязани. Певица исполняла в этот момент свой хит 90-х годов XX века — песню «Не плачь!»

Читайте также

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
10.10.2020. Что сулит зеркальная дата этого октября?

Последние новости

18:48
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо
18:44
Охранник и няня: бездомный питбуль спас потерявшегося ребенка
18:38
Бойца Дацика выпустят из колонии по УДО
18:33
Школы в России хотят перевести на удаленку до Нового года
18:31
Прокуратура начала проверку по факту смерти в московском фитнес-клубе актера Кафиятуллина
18:17
Рост числа инфицированных COVID-19 отмечают в 60 российских регионах

Сейчас читают

«У них нет алиби»: семья Конкина подозревает в смерти дочери актера нескольких людей
«Мой сын будет расти без отца»: Решетова отреклась от Тимати из-за «Холостяка»
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок