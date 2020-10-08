«Она вылуплена рожать»: Буланова записала клип на песню про яйца ехидны

Татьяна Буланова вместе с группой «Электрослабость записала клип на песню «Ехидна», вошедшую в альбом «Имена, Животные и Бабка Без Квартиры». Артистка поет в ней про яйца ехидны, которая мечтает эволюционировать и рожать живых ехиднят, «а не эти дебильные яйца», но «возможность ее упущена, ехидна — яйцекладущая». В итоге несчастная «на природу кричит и дуется». Стоит отметить, конец у песни вполне жизнеутверждающий — осуществить мечту ехидне удается.

Как пишет KP.RU, клип появился 7 октября на YouTube-канале «Электрослабости», у которого чуть больше 25 тысяч подписчиков. С момента премьеры он набрал более 4,6 тысячи просмотров и массу хвалебных, хотя и несколько удивленных отзывов поклонников Татьяны Булановой.

«Неизвестная Буланова…»

«Невероятно! Татьяна так гармонично вписалась и в песню, и в клип! Вот что значит, когда человек талант — возраст и время ничего не значат».

«Тащусь я от вашего творчества! И Татьяна Буланова как булавой по мозгу. И ей спасибо!»

«Возможность ее упущена. Ехидна яйцекладущая» — рифма года», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщины подрались в зале во время выступления Татьяны Булановой в Рязани. Певица исполняла в этот момент свой хит 90-х годов XX века — песню «Не плачь!»