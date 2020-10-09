«Он божий одуванчик»: Сазыкина не обижается на рыжего «Иванушку» за оскорбления

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» высказался о своем «внебрачном ребенке». По словам певца, это все неправда, а слухи «распространяла одна шибанутая девочка».

Певец признался, что он даже сдавал тест ДНК в одной программе, однако та продолжала настаивать, что это его ребенок. Он подчеркнул, что виной всему – жажда наживы постороннего человека, которого он не видел 20 лет.

Речь идет о девушке по имени Олеся Сазыкина, которая и объявила о внебрачном сыне от рыжего «Иванушки». Медиаменеджер тогда жаловалась, что музыкант никак не помогает ей с ребенком.

Фото Олеси Сазыкиной

Однако 5-tv.ru связался с самой Олесей, которая рассказала свою версию произошедшего. Она работала тур-менеджером у «Иванушек», а в ее обязанности входила организация концертов и сопровождение группы на выступлениях. История с ребенком всплыла в начале 2020 года. Девушка тогда признавалась, что он именно от него.

Фото Олеси Сазыкиной

По словам Сазыкиной, она посмотрела программу «Судьба человека» и сразу же удивилась, поскольку за все появления в кадре Андрей объявлял всегда огромные гонорары.

«Я ничего не думаю по этому поводу, потому что он не прав. Не понимаю какой гонорар ему заплатили, чтобы что-то обсуждать. Слава богу, что он так лайтово прошелся, но в глубине души он должен быть мне благодарен, потому что на этом хайпе он заработал хорошие деньги для поддержания штанов и своих собственных детей. Если говорить по поводу того, что он подал в суд. Очень смешно, потому что никакого суда нет. Адвокат Алекс работает и на Данко (певец ее друг – Прим. ред.), и на Андрея Григорьева-Апполонова. Поэтому не надо говорить того, чего нет», – рассказала медиаменеджер.

Фото Олеси Сазыкиной

Девушка утверждает, что если Андрей все же захочет подать в суд, то Фемида будет на ее стороне, потому что он не имел права оскорблять человека, а также говорить недостоверную информацию. Помимо этого, она показала фотографии с музыкантом и опровергла заявление, что они якобы не виделись 20 лет.

«У Андрюхи есть очень хорошая черта. Он божий одуванчик. На него никогда нельзя обижаться. Вот я на него не обижаюсь», – заключила Олеся Сазыкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что рыжий «Иванушка» развлекся с двумя экс-супругами.