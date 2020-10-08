«Проект был заранее спланирован»: депутат Бундестага прокомментировал инцидент с Навальным
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт спрогнозировал развитие ситуации с блогером.
Фото, видео: Instagram @navalny; 5-tv.ru
История с российским блогером Алексеем Навальным является заранее спланированным проектом. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«История с Навальным является очень заезженной. Сейчас выступало правительство с отчетом по этой теме. И создается впечатление, что создан сценарий по отравлению его там (в России — Прим.ред.) с обязательной причастностью российских спецслужб, однако цель акции — не понятна. Мне понятно одно, что этот проект был заранее спланирован и заточен на ухудшение отношений между Россией и Германией, и здесь просто Навальный попал „под раздачу“, как один из тех деятелей, в отношении которых такой проект сработает», — заявил парламентарий Бундестага.
Он также сообщил, что немецкое правительство не способно ответить на множество вопросов, которые сформировались по теме с блогером.
«Почему нет ответа на запрос российской стороны, которая пытается принять участие в объективном расследовании? Более того, это интерпретируется, как попытка российского вмешательства в расследование. Хотя это противоречит всем международным правилам и постулатам. У меня складывается такое ощущение, что чтобы не делала Россия, внутренний приговор уже вынесен, и ни у кого нет интереса в проведении дальнейшего расследования», — отметил Гердт.
По его словам причина в том, что цель проекта под названием «отравление Навального» — это дискредитация России для продления санкций и остановке «Северного потока — 2» и она уже достигнута.
«Совершенно очевидно, что России это было невыгодно. Как пишут в криминальных романах: ищите того, кому было выгодно. Для России обмен Навального на „Северный поток 2“ не выдерживает никакой логики и критики. А в остальном это все политика, просто политика», — заключил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
О работе Навального на ЦРУ ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во внимание Кремля блогер попал после экстренной госпитализации с борта самолета, где ему стало плохо 20 августа. Мужчина впал в кому, российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.
Родственники Навального настояли на перевозке его в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.
Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают о связи Навального с ЦРУ в Австрии.
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