Трое россиян пострадали при обстреле храма в Карабахе

В Нагорном Карабахе ранены трое россиян. Это военкор Юрий Котенок, журналист Левон Арзанов и их сопровождающий Грант Баладьян. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Все они находились у церкви города Шуши, которая сегодня уже во второй раз подверглась обстрелу. Власти Армении сообщают, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Нашим коллегам уже оказывают медицинскую помощь.

Беспилотники также наносят удары по Степанакерту. Власти непризнанной республики говорят о 30 погибших за последние сутки. Город частично обесточен. И Армения, и Азербайджан заявляют об успешной ликвидации крупной техники противника.

Тем временем мирные жители по обе стороны границы пытаются спрятаться от войны. Колонны автобусов с беженцами идут из Нагорного Карабаха в сторону Еревана. В это время, по словам очевидцев, дороги обстреливают дроны.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Территориальный спор за непризнанную республику между Арменией и Азербайджаном начался еще в феврале 1988 года, когда НКР объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Это закончилось вооруженным противостоянием, в результате чего Баку потерял контроль еще и над семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта проводится во главе с тремя сопредседателями в рамках Минской группы ОБСЕ — Россией, США и Францией. При этом Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баку заявил об обстреле Арменией сел вокруг Нагорного Карабаха.