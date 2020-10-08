«До них дошло»: Пригожин объяснил слова Газманова о потере доходов

Падение доходов из-за пандемии коронавируса ощутили все представители индустрии шоу-бизнеса поголовно, да и, пожалуй, все население земного шара. А если вторая волна все-таки приведет к возврату ограничительных мер на посещение массовых мероприятий, то людям придется затянуть пояса еще туже. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал новость о том, что на финансовые трудности посетовал его коллега по цеху Олег Газманов.

«Дела в индустрии плачевные. И это вызывает беспокойство. Это связано исключительно с общей проблемой, мировой. Это мировая тенденция, когда, условно, больше тысячи собираться нельзя. Я не знаю, почему он об этом сейчас стал говорить. Наверное, сейчас они это ощутили… Сразу это почувствовать невозможно, только через какое-то время. Прошло полгода — август–сентябрь были более или менее. Сейчас наступило время, когда если — октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — так дальше пойдет, тогда возникнут большие трудности», — заявил Пригожин.

При этом он подчеркнул, что Газманов лишь отметил общую тенденцию падения доходов, а не сетовал на собственные проблемы.

«Олег Газманов — очень осторожный человек. Он не мог пожаловаться на свои трудности. Раньше просто все молчали, а сейчас до них дошло. Если раньше бы все начали скопом говорить, было бы логично. А сейчас просто все ощутили проблему», — заверил продюсер.

Звезды шоу-бизнеса говорят о потере источников дохода с мая 2020 года. На это жаловались и сам Иосиф Пригожин, и Сергей «Тарзан» Глушко, и многие другие. В какой-то момент дискуссия переросла в скандал — жалобы артистов высмеял Сергей Шнуров. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия оправдала Пригожина за слова о «бедствующих» артистах.