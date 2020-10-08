Любовница Тарзана приехала в УВД писать заявление на мужа Королевой о побоях

Любовница Сергея Глушко, известного под прозвищем Тарзан, приехала в УВД по ЗАО Москвы, чтобы написать заявление на мужа певицы Наташи Королевой, обвинив его в побоях. Ранее Анастасия Шульженко, говорившая о своей любовной связи со стриптизером, рассказала, что Тарзан ее сильно толкнул. Инцидент произошел, когда она подкараулила возлюбленного у гримерки, чтобы поговорить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что днем 7 октября муж известной российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко побывал на допросе так же в УВД по ЗАО Москвы, куда его вызвали по делу о пропаже украшений у его супруги. Сергей Глушко вышел из здания органов внутренних дел серьезным и не стал комментировать происходившее на допросе, проигнорировав вопросы журналистов.

Месяц назад певица заявила, что в ее отсутствие муж-стриптизер привел домой двух дам. Измена вскрылась якобы после пропажи из квартиры драгоценной на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Вскоре о себе дала знать любовница Тарзана — начинающая актриса Анастасия Шульженко. На телеэкране и в соцсетях девушка уверяет, что давно состоит с ним в любовной связи.

После назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. Глушко открестился от чувств к Анастасии и осудил ее за обнародование видео интимного характера с его участием. В интервью Ксении Собчак Королева заявила, что в итоге простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала «подставой». Тем временем поклонники звездной пары подозревают, что вся история с адюльтером Тарзана была пиар-акцией супругов для привлечения к себе внимания и раскрутки новой песни Королевой.