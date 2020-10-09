Судьбоносный месяц: ТОП-3 знаков зодиака, которым в октябре несказанно повезет

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Татьяна Меркер
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Астрологи уверены, что эти зодиакам будет сопутствовать удача во всех дела.

Судьбоносный месяц: ТОП-3 знаков зодиака, которым в октябре несказанно повезет

Фото: globallookpress.com / Nick White

Второй месяц осени для некоторых знаков зодиака выдастся наиболее успешным и благополучным. Астрологи проанализировали гороскопы всех знаков и смогли назвать три из них, для кого октябрь станет периодом легких, заслуженных побед в финансовых, любовных и любых других делах, передает womanhit.

Овны

В октябре Овны могут позволить себе мечтать по-крупному, все желания обязаны исполниться даже без особых усердий с их стороны. Месяц выдастся успешным в плане финансов: держите карман шире, начальник уже готовит для вас премию. Также стоит попробовать себя в том, на что вы давно не могли решиться. Это может быть выступление перед аудиторией или, например, курсы вокала.

Рак

Раки хорошо потрудились, преодолели все мыслимые и немыслимые трудности, и теперь для вас наступает действительно белая полоса в жизни. Воспользуйтесь шансом побыть наедине с собой, отдохнуть и уделить больше времени близким, вспомните, кто поддерживал и помогал вам, когда это было столь необходимо.

Рыбы

Октябрь станет для вас «переломным моментом», весь месяц Фортуна будет на вашей стороне. Стоит даже купить лотерейный билет или вложиться в рискованное дело, вы не прогорите. Победы ожидаются и на любовном фронте, на котором там давно не было перемен.

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